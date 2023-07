Am Donnerstag, 13. Juli beginnt das Seehasenfest traditionell mit Antrommeln, Fassanstich und Festaufführung. Auf dem Programm stehen an den folgenden Tagen unter anderem schweißtreibende Aktivitäten wie Sportwettbewerbe und der einstündige Festzug – und das alles bei voraussichtlich knallender Sonne und extremer Hitze. Meteorologe Stefan Zender vom Wetterdienst Wetterkontor erwartet für das Seehasenwochenende „sommerliches Wetter“.

Für Donnerstag erwartet die Wetterprognose viel Sonne und Temperaturen von bis zu 27 Grad. Am Freitag wird es eher noch heißer – bis zu 31 Grad, Regen ist unwahrscheinlich. Noch einmal heißer soll der Samstag werden: Bis zu 37 Grad und jede Menge Sonne. Auch am Sonntag, wenn Schülerinnen und Schüler mitunter in warme Kostüme schlüpfen, kann es heiß werden. Was also tun gegen Hitze und Sonne?

Meteorologe warnt vor Alkohol bei Hitze

„Der allgemeine Tipp bei Hitze ist natürlich, den Körper möglichst kühl zu halten und auf ausreichende Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr zu achten“, sagt Meteorologe Stefan Zender vom Wetterdienst Wetterkontor. Das bedeutet: Möglichst nicht in die direkte Sonne gehen und auch Kinder vor der Sonne schützen, große Anstrengungen unterlassen, helle und luftige Kleidung sowie eine Kopfbedeckung tragen, ausreichend zu trinken und leichtes Essen zu bevorzugen.

Von Bier und fettiger Wurst rät der Meteorologe ab. „Alkohol und Hitze passen nicht zusammen“, warnt Zender. Alkohol wirke bei Hitze intensiver als bei kühlen Temperaturen, da die Körperzellen weniger Flüssigkeit enthalten. Und sowohl Hitze als auch Alkohol würden die Blutgefäße erweitern. Wer also an heißen Tagen trinkt, erweitert seine Blutgefäße in doppeltem Maße. „Der Blutdruck sinkt, das Risiko für einen Kreislaufkollaps erhöht sich“, so Zender.

Zudem fördere Alkohol die Flüssigkeitsausscheidung über den Urin und entziehe so dem Körper Wasser und Mineralstoffe. Der Körper könne nicht mehr genug Schweiß produzieren, um sich vor Überhitzung zu schützen. „Das kann zu einem Hitzschlag führen und im Extremfall zum Kreislaufkollaps“, sagt er.

Grundschüler bekommen Band für eigene Trinkflaschen

Immerhin findet der Festzug nun bereits im zweiten Jahr um 10.30 Uhr statt, nachdem es in früheren Jahren Kritik an der Belastung in der Nachmittagshitze gegeben hatte. Die teilnehmenden Grundschüler erhalten ein Flaschenband und können so ihre eigene Trinkflasche mit sich führen und während des 45- bis 60-minütigen Festzuges trinken. Für die Kinder ab der fünften Klasse werde es in Wagen mitgeführte Wasserflaschen geben.

Zudem werden am Seehasensamstag für die Erstklässler, die den Hasenklee bekommen, auf dem Adenauerplatz Sonnenschirme für Schatten sorgen. Ebenso finden zum Schutz vor der Hitze die Sportwettbewerbe traditionell morgens statt, sagt Monika Blank, Sprecherin der Stadt.