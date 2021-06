Passanten waren am Samstag gegen 9.30 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden, der auf Höhe der Seefontäne an der Musikmuschel im Wasser trieb und um Hilfe schrie. Beamte der Wasserschutzpolizei und die Besatzung eines Segelboots konnten den 35-Jährigen, der mutmaßlich am Ertrinken war, aus dem Wasser retten.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein körperlicher Zustand war nach seiner Rettung so gut, dass er die Beamten aggressiv anging und nach erster medizinischer Versorgung in eine Psychiatrische Fachklinik überwiesen werden musste.