Ein Schwan ist am Sonntagvormittag in Fischbach verendet. Wie das Polizeipräsidium Einsatz in einer Mitteilung schreibt, wurde das Tier im Frei- und Seebad Fischbach gefunden. Es hatte eine Wunde am Bein, verursacht von einer Angelschnur, die sich immer noch am Bein des Schwans befand.

Der Bademeister verständigte die Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen. Diese veranlasste, dass jemand dem verletzten Wildvogel zur Hilfe eilte. Doch diese kam für das Tier zu spät. Noch bevor die Retter eintraf, starb der Schwan an seinen Verletzungen.

Wasserschutzpolizei appelliert an Angler

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Einsatz, das für die Wasserschutzpolizei am Bodensee zuständig ist, kommt es „aus Unachtsamkeit immer wieder zu derartigen tragischen Vorfällen mit Wildvögeln, welche die Tiere nicht selten mit dem Leben bezahlen“. Angler sollten keine Utensilien in der Natur hinterlassen. Zudem darf nicht in der Nähe von brütenden Wildvögeln geangelt werden, wenn diese dadurch gestört werden könnten. Schonbezirke, Schonzeiten sowie Schonmaße müssen eingehalten werden.

Konstanz Schwan legt Zugverkehr in Konstanz lahm. Wie hat er das gemacht? Das könnte Sie auch interessieren

Wer einen verletzten Wildvogel entdeckt, soll die Wasserschutzpolizei informieren. Diese kann dann eigenen Angaben zufolge Hilfe veranlassen. Die Häfler Wasserschutzpolizei ist unter der Nummer 07541 28930 zu erreichen.