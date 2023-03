Konstanz hat sie. Radolfzell, Überlingen und Ravensburg auch. Die Rede ist von einer Baumschutzsatzung, die das bezweckt, was der Name sagt: Bäume schützen. In Friedrichshafen wurde solch ein Regelwerk schon Mitte der 1990er-Jahre erstmals hinter verschlossenen Türen debattiert. Doch weder damals noch 2013 oder 2019 fand diese Idee im Gemeinderat eine Mehrheit. Dabei machten vor allem die Ailinger Druck, die bis heute die Fällung der 150 Jahre alten Kastanien im Jahr 2015 für ein Bauprojekt beim alten Rathaus ungut in Erinnerung haben, wie Heinz Tautkus (SPD) ansprach.

Auch auf dem Grundstück der alten Hugo-Eckener-Villa an der Eckener Straße wurden bereits 2016 sämtliche Bäume und Sträucher gerodet. Erst im vergangenen Jahr begannen die Bauarbeiten. SK-Archiv: Katy Cuko | Bild: Cuko, Katy

Nun macht das Rathaus einen neuen Anlauf, auf Wunsch mehrerer Fraktionen im Gemeinderat. Eine Satzung stelle ein „wichtiges Instrument dar, um den gesamten Baumbestand der Stadt langfristig zu schützen und zu erhalten“, steht in der Vorlage, die der Bauausschuss am Dienstag debattiert hat. Das Ergebnis der Abstimmung zeigt: Diesmal könnte es was werden. Nur CDU und FDP haben nach wie vor Bedenken.

Was bringt solch eine Satzung?

Aktuell gilt: Jeder Eigentümer kann Bäume auf seinem Grundstück im Winterhalbjahr von Oktober bis Ende Februar fällen, außer Naturdenkmale. „Da hat die Stadt derzeit keine Handhabe“, erklärte Renate Gauss, die das Amt für Stadtgrün leitet. Ein Beispiel: Heute dürfen Bäume für die Verlegung von Leitungen oder ein Bauprojekt einfach umgehauen werden. Mit einer Baumschutzsatzung braucht es eine Genehmigung.

Wird der Fällung auf Antrag zugestimmt, dann meistens mit der Auflage, Ersatz zu pflanzen oder einen Ausgleich an die Stadtkasse zu zahlen. Nach den Erfahrungen anderer Städte rechnet das Rathaus mit rund 130 bis 180 Anträgen auf Fällgenehmigung pro Jahr, von denen in der Regel jeder vierte bis fünfte Antrag abgelehnt wird. Mit der Baumschutzsatzung könne ergo zehn bis 20 Bäume pro Jahr aktiv gerettet werden.

Welche Bäume sollen geschützt werden?

Laut Satzungsentwurf geht es um Laub- und Obstbäume, Eiben und Kiefern im Stadtgebiet, die in einem Meter Höhe einen Stammumfang von einem Meter. Geschützt werden sollen auch freiwachsende Hecken ab fünf Metern Höhe. Den Grünen geht das nicht weit genug. Regine Ankermann regte an, auch prägende Nadelhölzer wie Mammutbäume oder Gingko und langsam wachsende Bäume mit einem Stammumfang ab 80 Zentimeter in die Satzung aufzunehmen.

Was spricht gegen die Satzung?

Für Martin Baur (CDU) und Peter Stojanoff (FDP) baut die Satzung nur zusätzlich Bürokratie auf. Personalkosten von über 50.000 Euro im Jahr seien zu hoch, um zehn Bäume zu retten. Außerdem stehe zu befürchten, dass Grundstückseigner im Vorgriff der Satzung Bäume entsorgen. Das habe sich in anderen Städten nicht bewahrheitet, entgegnete Renate Gauss. Abgesehen davon darf wegen der Schutzfrist bis zum 1. Oktober nun ohnehin kein Baum gefällt werden. Bis dahin soll die Satzung nach Möglichkeit beschlossen sein.