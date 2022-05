Am vergangenen Freitag soll der Mitarbeiter eines Schullandheims in Immenstadt im Allgäu Schülerinnen der Graf-Soden-Schule Friedrichshafen sexuell belästigt haben. Dies erfuhr der SÜDKURIER durch einen Hinweis von Eltern. Das Polizeipräsidium Kempten bestätigte, dass in der Sache Ermittlungen laufen.

Lehrer handeln umsichtig

Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe hielten sich demnach in dem Allgäuer Schullandheim auf. Ein Mitarbeiter des Hauses soll einer oder mehreren Schülerinnen Geld dafür geboten haben, dass diese ihn auf sein Zimmer begleiten. Das Lehrpersonal habe umsichtig gehandelt – und die Polizei eingeschaltet. Der mutmaßliche Täter wurde aus der Nähe der Kinder entfernt.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Kempten laufen derzeit die Ermittlungen gegen den Mann. Konkret sollen während des Montagvormittags Befragungen durchgeführt werden. Dabei werde auch geklärt, so ein Polizeisprecher, ob Strafantrag gegen den mutmaßlichen Täter gestellt werde.