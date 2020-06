Toben im Schulhaus? Brav eine Schwimmnudel-Länge Abstand halten die Erstklässler der Merianschule, die in einer kleinen Gruppe mit ihrer Lehrerin zur Hofpause gehen. Wie selbstverständlich haben die Knirpse ihre Maske auf. Bei manchem Kind sind die Gummibänder vor dem Ohr gekreuzt, damit der Mundschutz nicht zu locker sitzt.

Und wieder alle Pläne über den Haufen schmeißen

Seit Montag dürfen auch die Kinder wieder in die Schule, die bis zu den Pfingstferien noch daheim bleiben mussten, wenn sie nicht in der Notbetreuung waren: die Erst- bis Drittklässler und die meisten Fünft- bis Achtklässler. Für die Schulleiter bedeutete das kurz vor den Pfingstferien, wieder einmal alles über den Haufen zu schmeißen. „Fast wöchentlich neue Pläne machen zu müssen ist schon unsinnig“, sagt Steffen Rooschüz, der nicht nur die Merianschule leitet, sondern Geschäftsführender Schulleiter in Friedrichshafen ist.

Klassen in Gruppen einteilen, dabei vorhandene Lehrer und Räume im Blick behalten, dazu passend neue Stundenpläne schreiben, versetzte Anfangszeiten beachten und das Ganze mit dem Schulbus-Plan abstimmen. Rooschüz nennt diesen organisatorischen Wahnsinn schlicht „Spagat“. Die Vorgabe des Kultusministeriums war auch sportlich: So soll jeder Grundschüler in zwei Wochen zehn Stunden Unterricht im Klassenzimmer kriegen, die restliche Zeit weiter die vom Lehrer geschnürten Lernpäckchen zuhause bearbeiten. Und die Notbetreuung läuft parallel weiter. Wie die Schulen und Lehrer das alles händeln, bleibt ihnen überlassen. Ein improvisierter Schulbeginn, der viele Fragen offen ließ.

Verwirrung wegen der Ganztagsbetreuung

Zum Beispiel die nach der Ganztagsbetreuung. Am Mittwoch vor den Pfingstferien teilte eine Schulleitung den Eltern per Rundschreiben mit, dass der „Ganztag“ bis auf Weiteres nicht stattfindet. Am Donnerstag trat die Verordnung des Kultusministeriums für die Teilöffnung nach den Ferien in Kraft.

Am Freitagmorgen – am letzten Schultag vor den Ferien – erfahren die Schulleiter von der neuesten Neuerung aus Stuttgart. Eine, die „uns im wahrsten Sinne des Wortes Kopfzerbrechen bereitet“, schreibt die Schulleitung in noch einem Brief postwendend an die Eltern. Denn nun dürfen Ganztagskinder an ihren Präsenztagen – und nur dann – auch nachmittags betreut werden. Das Schreiben an die Eltern gleicht einem Flehen: „Sehen Sie es uns nach, wenn wir Sie von Herzen bitten, von diesem neuen Angebot nur dann Gebrauch zu machen, wenn Sie es unbedingt benötigen.“ Alle diktierten und immer wieder wechselnden Bedingungen „bringen uns in der Zwischenzeit an unsere räumlichen, personellen und organisatorischen Grenzen“.

Auch für Steffen Rooschüz, der parallel den Betreuungsverein der Stadt leitet, der die Ganztagsbetreuung der Häfler Schulkinder organisiert, kam die Information zu spät. „Wie soll man am letzten Schultag vor den Ferien mit den Eltern abstimmen, wer ab Montag nach den Ferien die Betreuung braucht“, fragt er. Noch einmal umplanen? „Wir wollten schauen, was in den Ferien möglicherweise nachkommt“, erklärt er, warum er die „Kann-Bestimmung“ erstmal zur Seite legte. Und lag damit nicht ganz falsch: Mitten in den Ferien teilte die Landesregierung mit, dass voraussichtlich ab Ende Juni in den Grundschulen (und Kitas) die Abstandsregeln nicht mehr gelten. Damit war klar: Ab Ende Juni ist wieder alles anders.

Auch im „Normalbetrieb“ gelten strenge Regeln

Am Dienstag veröffentlichte das Kultusministerium sein Konzept, wie der „Normalbetrieb“ ab dem 29. Juni organisiert werden soll. Der aktuelle Plan ist also in zehn Tagen schon wieder Makulatur. Für die letzten vier Schulwochen wird das Pläne-Machen dann auch nicht einfacher, sagt Steffen Rooschüz. Es gelten weiter „strenge Regeln“, schrieb das Ministerium. Klassen sollen unter sich bleiben, auch in der Pause, und immer vom selben Lehrer unterrichtet werden.

Keine Klassenarbeiten mehr

Der Unterricht beginnt und endet zeitversetzt. Unterrichtet wird in Deutsch, Mathe und Sachkunde. Sport und Musik fallen bis Schuljahresende aus. Auch „schriftliche Leistungsfeststellungen“ soll es bis zu den großen Ferien nicht mehr geben, also keine Klassenarbeiten. Fehlen Lehrer am Vormittag, dürfen „Personen mit pädagogischer Vorerfahrung“ einspringen, um verlässliche Betreuungszeiten zu gewährleisten.

Ganztagsbetreuung startet auch am 29. Juni

Nur eins ist klar: Ab 29. Juni will der Betreuungsverein auch wieder Grundschulkinder im Ganztag betreuen, die zum Halbjahr angemeldet waren. Die Notbetreuung hat dann ausgedient. Wie es nach den Sommerferien weiter geht, weiß Steffen Rooschüz aber auch nicht. Bis Ende Juni will das Land den Rahmen vorgeben.