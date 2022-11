Bislang unbekannte Jugendliche haben am Montag- und am Dienstagabend auf mehrere Gebäude Eier geworfen. Nach Angaben der Polizei waren die Jugendlichen zumeist in kleineren Gruppen unterwegs, im Max-Planck- und im Heisenbergweg, in der Straße Schwarzer Brunnen und in der Stauffenbergstraße.

Unbekannter Mann bedroht Anwohner

Im Heisenbergweg hielt ein Anwohner einen der Tatverdächtigen fest. Ein laut Polizei offensichtlich zufällig vorbeikommender Mann mischte sich jedoch ein und bedrohte den Hausbewohner, sollte dieser den Jugendlichen nicht loslassen.

Bereits am Dienstag hatte die Polizei von randalierenden Jugendlichen berichtet. Auch in der Bodelschwinghstraße waren am Montagabend unter anderem Eier geworfen worden.

Ermittelt wird nun wegen Sachbeschädigung und Bedrohung. Dabei setzen die Ermittler auch auf Hinweise auf den jugendlichen Tatverdächtigen sowie den Mann, der den Anwohner bedroht haben soll.

So wird ein Tatverdächtiger beschrieben

Der Jugendliche, der etwa 14 Jahre alt sein soll, trug laut Beschreibung weiße Sportschuhe der Marke Nike, Modell Air Force, schwarze Jeans, eine schwarze Jacke und einen dunkelgrünen Pullover. Zu dem unbekannten Mann liegt laut Polizei bislang keine Beschreibung vor. Auch in den anderen beschriebenen Fällen, in denen durch Eierwürfe Gebäudefassaden beschädigt worden sind, nimmt das Polizeirevier Hinweise entgegen. Zeugen melden sich unter Telefon 0 75 41/70 10.