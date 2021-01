Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Unser Fotograf Gerhard Plessing hat sich in die Luft begeben, um einzigartige Aufnahmen zu machen, die es so ziemlich selten zu sehen gibt. Auch der LKW-Stau auf der B31, der am Freitag Schlagzeilen machte, ist gut zu erkennen. Sehen Sie selbst:

Bild: Gerhard Plessing/Flugundbild.de Friedrichshafen mit weißer Schneehaube: Gut zu erkennen vorne ist das Schloss. Bild: Gerhard Plessing/Flugundbild.de LKW an LKW reiht sich hier auf der B31 in Richtung Fischbach. Bild: Gerhard Plessing/Flugundbild.de Gut zu erkennen ist das verschneite Flugfeld des Bodensee-Airports. Nur die Landebahn ist frei von Schnee. Bild: Gerhard Plessing/Flugundbild.de Die Häfler Altstadt. Bild: Gerhard Plessing/Flugundbild.de Auch auf der Maybachstraße stauten sich am Freitag die Laster. Bild: Gerhard Plessing/Flugundbild.de Das Graf-Zeppelin-Haus und die Friedrichstraße ganz in weiß. Bild: Gerhard Plessing/Flugundbild.de Friedrichshafen in schneebedeckter Gesamtansicht. Bild: Gerhard Plessing/Flugundbild.de Das MTU-Werk und die Zeppelin-Uni in Seemoos. Bild: Gerhard Plessing/Flugundbild.de Der Fallenbrunnen sieht verzaubert aus. Bild: Gerhard Plessing/Flugundbild.de Der Schnee lässt die Stadt noch schöner aussehen als sonst. Bild: Gerhard Plessing/Flugundbild.de Seemoos von oben. Bild: Gerhard Plessing/Flugundbild.de Auch auf diesem Bild ist der Laster-Stau gut zu erkennen. Bild: Gerhard Plessing/Flugundbild.de Laster, Laster, Laster: Das war am Freitag das Thema in Fischbach.