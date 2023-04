Mit einem Baseballschläger soll ein 28-Jähriger am Sonntagabend am Charlottenplatz in Friedrichshafen einem 18-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Polizei berichtet, waren gegen 20 Uhr mehrere Männer in Streit geraten. Dabei soll es auch zu dem Schlag mit dem Baseballschläger gekommen sein.

Anschließend sollen mehrere Beteiligte auf den 28-Jährigen eingeschlagen und den Außenspiegel seines Autos abgetreten haben. Der 18-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, um seine Gesichtsverletzungen behandeln zu lassen. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.