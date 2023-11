Friedrichshafen vor 47 Minuten

Schlag gegen Drogenschmuggel – Zoll und Polizei stellen gut 700 Gramm Rauschgift sicher

Am Bahnhof und am Fähreanleger in Friedrichshafen, in Zügen und in Fahrzeugen an der A96: Bei einer Schwerpunktkontrolle finden Zoll und Polizei gut 700 Gramm Drogen. 15 Strafverfahren werden eingeleitet.