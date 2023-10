Von einer Schlägerei am Stadtbahnhof berichtet die Polizei am Sonntag in ihrem Bericht. Am Samstagabend soll es kurz vor Mitternacht zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 48-Jährigen und einem 44-Jährigen gekommen sein.

Wie die Polizei weiter schreibt, mischten sich in diese Auseinandersetzung drei bislang Unbekannte ein, die die Beteiligten zunächst trennten. Als der 48-Jährige daraufhin wegging, sollen die Unbekannten auf den noch am Boden liegenden 44-Jährigen eingeschlagen haben und geflüchtet sein. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.