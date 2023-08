Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwoch um die Mittagszeit. Aufgrund eines technischen Defekts an der Steuerung war ein Fahrgastschiff kurzzeitig manövrierunfähig. In der Folge ließ sich eine Kollision mit den Dalben am Moleturm und einer Kaimauer nicht mehr verhindern.

Bodensee Feuer an Bord: Einsatzkräfte rücken zu Bootsbrand aus Das könnte Sie auch interessieren

Verletzt wurde bei der Kollision niemand, teilt das Polizeipräsidium Einsatz weiter mit. Der an Schiff und Hafenanlage entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.