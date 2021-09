Friedrichshafen – Die meisten Menschen möchten so lange wie möglich selbstständig sein und in ihren eigenen vier Wänden leben. Mit zunehmendem Alter lassen jedoch nicht selten die Kräfte nach, im Haushalt bleibt so manches liegen und die Einkaufstasche wird zu schwer. Oft sind es Kleinigkeiten, die nicht mehr selbst bewältigt werden können. Genau hier stehen die helfenden Hände von „Home Service Bodensee“ in Friedrichshafen zur Seite.

Nach der Gründung von „Home Service Allgäu“ im vergangenen Jahr ist das qualifizierte Team rund um Geschäftsführer Maximilian Moll seit 1. August auch in Friedrichshafen und Umgebung aktiv. „Wir unterstützen alleinstehende, kranke und pflegebedürftige Senioren in ihrem Alltag“, erläutert Moll. Dabei übernehmen die Mitarbeiterinnen nicht nur hauswirtschaftliche Aufgaben, sondern begleiten beispielsweise zum Arzt oder zur Behörde, helfen im Garten oder unterstützen beim Einkauf. „Wir sind auch da, wenn jemand einen Spaziergang an den See machen möchte oder einfach in Begleitung eine Tasse Kaffee trinken möchte.“ Die stundenweise Entlastung der Angehörigen ist „Home Service Bodensee“ dabei ebenfalls ein Anliegen.

Wichtig ist Moll der Hinweis, dass „Home Service Bodensee“ keine Konkurrenz zu den ambulanten Pflegediensten ist. „Wir sehen uns vielmehr als Ergänzung für alle Tätigkeiten rund um den Menschen und möchten Hand in Hand arbeiten“, sagt der Geschäftsführer. Mindestens eine Stunde sind die Alltagsbegleiterinnen vor Ort beim Kunden – ohne Zeitdruck. „Bei uns spielt der menschliche Aspekt eine ganz wichtige Rolle“, ergänzt Stefanie Schmal, die den Kundenservice in Friedrichshafen leitet. Dass der Bedarf da sei, zeigen die vielen Anfragen bereits in den ersten Wochen seit der Eröffnung von „Home Service Bodensee“.

Um sich und ihre Kunden zu schützen, tragen alle Mitarbeiter zum Schutz vor Übertragungen FFP2-Masken und halten sich strikt an die aktuellen Corona-Richtlinien. Umweltfreundlich nutzen sie für Stadtfahrten ein Elektro-Auto. Leistungen und Aufwand werden transparent abgerechnet. Ab Pflegestufe 1 kann ein Kunde für seinen gesetzlichen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro vier Stunden Dienstleistung im Monat in Anspruch nehmen. Dabei rechnet „Home Service Bodensee“ direkt mit den Pflege- und Krankenkassen ab. „Braucht jemand mehr Unterstützung, ist natürlich auch eine private Zuzahlung möglich“, informiert Stefanie Schmal.

Kontakt

Home Service Bodensee

Eisenbahnstraße 22

88048 Friedrichshafen

Telefon 0¦75¦41/38¦40-16

E-Mail:info@home-service-bodensee.de

Informationen im Internet:

http://www.home-service-bodensee.de