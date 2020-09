Das innovative Dienstleistungsunternehmen ASL Bodensee – „Alles Saubere Leistung“ – bringt frischen Wind in jedes Haus und jede Wohnung am Bodensee. Die Mission von Geschäftsinhaberin und Gründerin Marion Wagner ist es, Ordnung, Sauberkeit und Wohlergehen in jedem Privathaushalt zu bringen: „Gerade jetzt ist es, wegen des Coronavirus’, dringend notwendig, dass auch wirklich alles gereinigt und desinfiziert wird. Das ist der Grund, warum wir trotz der schwierigen Wirtschaftslage regelmäßig weitere Aufträge dazugewinnen.“

Ob Putzfee für den Haushalt, Hauswirtschaftsdienste oder Frühjahrsputz und Fensterreinigung – ASL Bodensee bietet nach eigenen Angaben eine umfassende und kompetente Bandbreite häuslicher Dienstleitungen an und sei somit der zuverlässige und vertrauensvolle Partner des Hausmannes, der Hausfrau, des oder der Berufstätigen sowie der rüstigen Seniorin oder Senioren.

Ein weiteres gestecktes Ziel der innovationsfreudigen Unternehmerin ist es, gute und solide Arbeitsplätze zu schaffen und so mehr Haushalte mit den ASL-Bodensee-Dienstleistungen zu versorgen. Und das mit Erfolg, denn dank vieler sehr zufriedener Kunden und besonders der dank fleißiger Haushaltshilfen, die auch in Corona-Zeiten unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln im Einsatz sind, ist das Unternehmen auf Expansionskurs. Neben den Standorten Friedrichshafen, Ravensburg, Überlingen und Lindau ist ASL Bodensee jetzt auch in Markdorf mit einer ganz besonderen Zweigstelle vertreten, wie Wagner mit Stolz berichtet: „Der Standort in Markdorf wird hauptsächlich von unseren Auszubildenden geleitet, sprich wie eine Juniorfirma. Von der Auftragsannahme, über die Vermittlung der Servicekraft bis hin zur Abrechnung sind sie für alles verantwortlich.“

Für die 24-jährige Jasmin Hirsch und den 18-jährigen Dennis Wartenberg, die beide eine kaufmännische Ausbildung für Büromanagement bei ASL Bodensee absolvieren, stellte es durchaus eine große Herausforderung dar, eingenverantwortlich tätig zu werden. „Klar gab es anfangs Schwierigkeiten und es wurden Fehler gemacht, doch daraus konnten wir lernen. Durch die Verantwortung lernt man, seine Tätigkeit wirklich zu schätzen“, sagt Wartenberg. Und seine Kollegin ergänzt: „Es ist eine tolle Chance, an sich zu arbeiten und zu wachsen, das wird einem nicht überall geboten.“

Und während Wartenberg sich um das Marketing kümmert, berät Hirsch Menschen beim Thema „Entlastungsleistung“. Denn seit Mai vergangenen Jahres ist ASL Bodensee anerkannt, als Entlastungshilfe mit der Pflegekasse abzurechnen. Hirsch erklärt dazu: „Wer einen Angehörigen pflegt oder selbst schon einmal auf Pflege angewiesen war, weiß, dass die Pflege eines Menschen viele verschiedene Aspekte umfasst. Nicht nur die direkte Pflege, sondern auch die Aufgaben im Haushalt.“ Daher können Kunden, die einen Pflegegrad haben, von der Pflegekasse ein monatliches Budget bekommen, welches sie unter anderem für eine Haushaltshilfe in Anspruch nehmen können. „Wer sich darüber informieren möchte, ist da bei uns genau an der richtigen Adresse“, erklärt die Auszubildende.

Informationen im Internet:

http://www.asl-bodensee.de

