Im Frühjahr soll die Sanierung des Parkhauses „Altstadt“ abgeschlossen sein und die Arbeiten liegen ganz offensichtlich im Zeitplan. Zumindest hatte Norbert Schültke, Bereichsleiter Mobilität beim Stadtwerk am See, bereits im Sommer angekündigt, dass vor Ostern noch eine mehrwöchige Vollsperrung ansteht.

Ab kommendem Montag ist es nun so weit. Ab 8. Februar wird das Parkhaus Altstadt voll gesperrt, wie die Parkhausbetreiber auf Anfrage bestätigen. Läuft alles nach Plan, sind die Arbeiten nach etwa acht Wochen – also ziemlich genau bis Ostern – erledigt, so eine Sprecherin. Notwendig sei diese Vollsperrung, weil unter anderem Betonsanierungsarbeiten im Ein- und Ausfahrtsbereich anstehen. Die Beschichtungsarbeiten müssten in einem Stück erfolgen, was eine Vollsperrung unumgänglich mache.

Für rund zwei Monate stehen also rund 700 Parkplätze weniger in der Häfler Innenstadt zur Verfügung. Zu wenige werden es in Summe aber wohl dennoch nicht sein. Das zeigt allein ein Blick auf die beiden anderen vom Stadtwerk am See betriebenen Innenstadt-Parkhäuser „Am See“ und „Am Stadtbahnhof“. Beide seien derzeit nur je zu einem Viertel ausgelastet, so die Stadtwerk-Sprecherin.

Mit der Sanierung des Parkhauses „Altstadt“ war bereits im November 2017 begonnen worden. Nach einem Brand im Parkhaus waren die Arbeiten im Januar 2019 allerdings für ein Jahr unterbrochen worden.