Eigentlich wollte sich Heike Obergasser im Juni eine Teilnahme beim berühmten Bieler 100-Kilometer-Lauf gönnen. „Aber als ich gesehen habe, wie sich die Lage in der Ukraine entwickelt, habe ich mich ganz spontan dazu entschieden, noch mal einen Spendenlauf zu machen“, sagt die Apothekerin aus Kluftern.

Wie das geht, weiß die 44-Jährige. Bereits im vergangenen Jahr hat sie die Laufschuhe geschnürt und 42 Runden auf dem Trimm-Dich-Pfad in Immenstaad gedreht, um Spenden für schwerstkranke Kinder in Kaliningrad zu sammeln. Zwar habe sie dafür mehr Zeit gebraucht als geplant, es seien aber auch deutlich mehr Spenden eingegangen, als sie sich hätte vorstellen können. „Unterm Strich waren es 5200 Euro und ich habe mich über jede einzelne Spende riesig gefreut“, sagt Heike Obergasser. „Das gibt mir die Motivation, es noch einmal zu versuchen.“

„Solche langen Strecken läuft man zu 50 Prozent im Kopf“

Und Motivation braucht sie: „Solche langen Strecken läuft man zu 50 Prozent im Kopf.“ Damit man überhaupt so eine lange Distanz laufen kann, sagt Heike Obergasser, muss man die Motivation aufrechterhalten, der Rest sei Training. Um neben dem Training noch genug Zeit für die Familie zu haben, hüpft sie auch an Sonntagen vor dem Frühstück aus den Federn und trainiert. Am 24. April um 7 Uhr geht Heike Obergasser dann wieder in Immenstaad an den Start.

„Solche langen Strecken läuft man zu 50 Prozent im Kopf“, sagt Heike Obergasser. | Bild: Andrea Fritz

„Anstatt in Biel viel Geld in Startgebühren zu investieren, nehme ich diesen Betrag lieber als Grundstock für die Spendenkasse“, sagt Heike Obergasser. Jedem, der privat Spenden sammle, Transporte organisiere oder bereit sei, Menschen bei sich aufzunehmen, gebühre ein großer Dank, sagt sie. „Aber teilweise kaufen die Leute bei uns in der Apotheke Medikamente ein, die sie dort spenden wollen und das ist einfach nicht zielgerichtet.“

Spenden für medizinische Hilfe in Ukraine und Grenzregion

Heike Obergasser läuft, damit auch Organisationen wie „Apotheker helfen“ Spenden erhalten. Von den Spenden, die sie sammelt, wird der Verein ihr zufolge Arzneimittel, Wundpflegeprodukte und Verbandsmaterial kaufen, das dann zur Versorgung Geflüchteter in die Grenzregion geht, aber auch direkt an Krankenhäuser in der Ukraine.

„Ich würde mich einfach freuen, wenn ganz viele Leute hierherkommen, mit mir Sport machen und spenden“, sagt Obergasser. Spenden kann man auch schon jetzt: Apotheker helfen e.V., Deutsche Apotheker- und Ärztebank, BIC DAAEDEDD, IBAN DE02 3006 0601 0004 7937 65, Verwendungszweck: Laufend helfen.