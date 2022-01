Schon lange vor Mitternacht sind erste gezündete Feuerwerkskörper zu hören. Und auch später, bei einem Gang durch die Innenstadt, kann zumindest der Geräuschkulisse nach von Stille kaum die Rede sein. Durch die Häfler Fußgängerzone schallt laute Partymusik – mal aus einem Fenster und mal aus tragbaren Boxen.

Ungewöhnlich leer ist es draußen aber. Die meisten gastronomischen Betriebe schließen früh oder haben bereits zu. Die Fußgängerzone liegt wie ausgestorben da, vereinzelt gehen Paare oder kleine Gruppen zügig und zielstrebig durch die Straßen.

Immer wieder liegt die Fußgängerzone in der Silvesternacht wie ausgestorben da – zumindest optisch. Die Geräuschkulisse zum Jahreswechsel ist aber eine andere als im ersten Coronajahr. | Bild: Lena Reiner

Dass das Alkoholverbot im Gegensatz zum Verweilverbot offenbar nicht ganz eingehalten wird, davon zeugen leere Bierflaschen, die im Laufe des späten Abends an immer anderen Stellen abgestellt werden.

Etwas außerhalb der Fußgängerzone feiern in der Minibar exakt 29 Gäste ins neue Jahr hinein. Getanzt werden darf nicht, dafür gibt es Fondue für alle. „Da ist auch ein bisschen Action“, kommentiert Barbetreiber Mike Dilnot.

Machen die Gläser bereit zum Anstoßen: Sam Kretschmer und Mike Dilnot bewirten in dieser Nacht genau 29 Gäste. | Bild: Lena Reiner

Seine Verlobte Sam Kretschmer setzt in diesem Jahr trotz Corona eine geliebte Tradition fort: Sie feiert gemeinsam mit ihrer alten Berufsschulfreundin Anja Schöck den Jahreswechsel, zumindest ein bisschen. Schöck ist an diesem Abend zu Gast in der kleinen Bar. „Letztes Jahr war sie der zweite erlaubte Haushalt, der uns besucht hat. So haben wir trotz Corona nicht mit unserer Tradition brechen müssen. Wir feiern jetzt eben anders, aber das macht ja nichts“, sagt Kretschmer.

Gemischte Gefühl beim Rückblick

Schöck sitzt mit weiteren Freunden vom See an einem der Tische und genießt den ruhigen Abend. Die Stuttgarterin blickt mit gemischten Gefühlen aufs alte Jahr zurück: „Ich fand, Ausgangssperre klang erst mal so schlimm, aber dann konnte ich nachts mit offenem Fenster schlafen und habe morgens die Vögel zwitschern gehört. Das geht normalerweise nie.“

Silvester in der Minibar: (von links) Sebastian Sturm, Anja Schöck, Bastian Knoblauch, Sascha Buffi und Isabell Ortlepp feiern gemeinsam den Jahreswechsel. | Bild: Lena Reiner

Auch sonst hoffe sie, dass Manches dauerhaft beibehalten werde, Onlinebesprechungen etwa. Dafür spricht sich auch ihr Nebensitzer Sebastian Sturm aus: „Ich bin früher oft mehrere Stunden zum Termin gefahren, jetzt läuft das alles online.“ Isabell Ortlepp stimmt in die Positivsammlung ein und meint: „Es war schon vieles blöd, aber man kam einmal dazu, sich zu besinnen.“

Und Silvester? Die Freunde schauen sich an: Ob sie überhaupt rausgehen sollen? „Zum Anstoßen um Mitternacht vielleicht“, schlägt Sturm vor und Schöck beschreibt: „Das Spannende ist, dass es sich bisher anhört wie ein ganz normales Silvester: Man hört draußen Menschen lachen und reden, hört Raketen steigen und Böller knallen. Nur wenn man sich umschaut, dann sind die Straßen leer.“

Viele Restaurants sind geschlossen. | Bild: Lena Reiner

Dieser Umstand ändert sich dann in kurz vor Mitternacht. Auf dem Moleturm sammeln sich ein paar Schaulustige, weitere entlang der Balustrade zum See. Aus dem zügigen Gehen heraus bilden sich kleine Grüppchen, die das Feuerwerk über dem See beobachten. Das Beisammensein wird auch nicht von einer Polizeikontrolle unterbrochen. Ohnehin entstehen aus den Grüppchen nicht annähernd die Menschenmengen, wie sie hier vor der Pandemie zusammenkamen.

Das zeigt auch ein Zeitraffer-Video, das etwa eine Viertelstunde über Mitternacht an der Uferpromenade zusammenfasst:

Video: Lena Reiner

Auch am Himmel ist es leerer als während des Jahreswechsels 2020/2021. Es steigen dennoch zahlreiche Raketen in die schwarze Nacht. Die Stimmung ist entspannt. Als das Feuerwerk langsam verglimmt, lösen sich die Grüppchen ebenso schnell auf, wie sie sich gebildet haben. An der Promenade wird nun wieder zügig gegangen.