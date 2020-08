Friedrichshafen vor 51 Minuten

Rotlicht-Projekt durch die Hintertür? Bordellbetreiber plant drei Häuser in der Oranienstraße

Ein Bordellbetreiber aus Stuttgart will in der Oranienstraße in Friedrichshafen drei Mehrfamilienhäuser bauen. 20 der 25 Wohnungen sind als Einzelappartements geplant, dazu soll es ein Café und eine Spielothek geben. Die Anlieger sind darüber gar nicht amüsiert.