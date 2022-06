Der Rotachwanderweg nördlich von Ailingen ist wieder begehbar. Das teilt die Stadt mit. Ein Teilabschnitt des Weges südlich der Weilermühle war für längere Zeit wegen eines Hangrutsches gesperrt. Wie es in dem Pressetext heißt, sind die Sicherungs- und Instandsetzungsarbeiten in den bewaldeten Abschnitten nun abgeschlossen.

Der Rotachwanderweg ist Teil des Ailinger Panoramawegs und gleichzeitig als Jubiläumsweg des Bodenseekreises ausgewiesen. Zwischen Ittenhausen und der Weilermühle verläuft der Weg zwischen der Rotach und dem angrenzenden Wald.

Mit Hake und Schaufeln wurde im für Maschinen unzugänglichen Bereich gearbeitet, um den Rotachwanderweg wieder begehbar zu machen. Dort wo es möglich war, wurden Geräte eingesetzt, um den Weg wieder begehbar zu machen. | Bild: Stadt Friedrichshafen

Wegen eines Hangrutsches musste der Weg aus Sicherheitsgründen auf eine Nebenstrecke umgeleitet werden, heißt es in dem Pressetext weiter. Stürme, Starkregenereignisse und das Eschentriebsterben verursachten laut Stadt zusätzlich Schäden an Bäumen entlang des Weges. Ein Brückenbauwerk sei durch halb entwurzelte Bäume gefährdet gewesen. Außerdem habe der Weg zum Teil tiefe Löcher aufgewiesen, die durch Ausspülungen aufgrund der letzten Hochwasserereignisse und durch verlassene Gangbauten eines Bibers verursacht worden seien.

In Handarbeit wieder begehbar gemacht

Um das Brückenbauwerk zu sichern, sei an dem schmalen Weg eine Rücke-Raupe mit einer Seilwinde eingesetzt worden. Das Stahlseil habe man durch Seilklettertechnik in mehreren Metern Höhe an den Bäumen angebracht. Dadurch habe man die in Richtung der Brücke und der Rotach umgekippten Bäume fällen können. Dies war den Angaben der Stadt zufolge notwendig, da der schmale Weg für forstliche Fahrzeuge nicht zugänglich gewesen sei. In Handarbeit habe der stark beschädigte Weg wieder begehbar gemacht werden müssen.

Schweiz Wie ist es, beim Almauftrieb zum Seealpsee mitzulaufen? Reporter Cian Hartung hat es ausprobiert Das könnte Sie auch interessieren

„Bei den Arbeiten wurden lediglich Bäume entfernt, die erhebliche Gefahren entlang des Pfades aufwiesen. Bäume, die gefällt werden mussten, wurden sowohl zur Stabilisierung des Hangs wie zur Anreicherung von Totholz im Bestand belassen. Hierbei wurde auf vorhandene Biotopstrukturen und Habitate besondere Rücksicht genommen“, wird Karin Beer, Revierleiterin des Stadtwaldes Friedrichshafen, zitiert.

Sie weist auch auf die natürlichen Gefahren im Wald hin: „Bei stärkerem Wind und ungünstigen Witterungsbedingungen sollte man generell nicht im Wald spazieren gehen. Auch nach der Instandsetzung des Rotachwanderwegs können nach Starkregenereignissen Gefahren durch Bäume und Hochwasser entstehen.“ Touristisch sei der Wanderweg von großer Bedeutung, informiert Melanie Raßmann von der Tourist-Information Ailingen. „Das Interesse am Wandern ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und wurde durch die Pandemie noch verstärkt. Entsprechend steigt die Relevanz des Themas sowohl im Tourismus allgemein als auch bei uns am Bodensee.“

Waldshut-Tiengen So schön kann Wandern sein: Rainer Feudel gibt Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene Das könnte Sie auch interessieren

Beim Rotachweg handelt es sich laut Stadt um einen Naturweg: Der Weg ist nicht barrierefrei, das Reiten und Befahren mit Fahrrädern nicht erlaubt. Für das Begehen ist festes Schuhwerk und Trittsicherheit erforderlich.