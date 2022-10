Friedrichshafen vor 2 Stunden

Rätsel um riesigen Fischschwarm im Hafenbecken

Eine schwarze Wolke wabert durch das türkisfarbene Wasser: Tausende Fische tummeln sich am Sonntag zwischen den Stegen am Hafen in Friedrichshafen. Warum haben die sich in diesen Massen dahin verirrt?