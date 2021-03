Friedrichshafen vor 2 Stunden

Riedleparktunnel wird für eine Nacht gesperrt

Im Riedleparktunnel in Friedrichshafen steht nach Angaben des Landratsamtes die gesetzlich vorgeschriebene halbjährliche Wartung an. Daher wird der Tunnel im Zuge der B 31 in der Nacht zum Freitag gesperrt.