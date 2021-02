Gesperrt wird der Tunnel im Zuge der B 31 einer Mitteilung aus dem Häfler Rathaus zufolge in den Nächten auf Montag, Donnerstag und Freitag kommender Woche, 15., 18. und 19. Februar, jeweils von 19 bis 5 Uhr. Der Verkehr in Richtung Überlingen/Stockach werde ab der Abfahrt Messe über die Ehlers- und die Keplerstraße in Richtung Maybachplatz umgeleitet.

Grund für die Sperrung sind den Angaben zufolge Bauarbeiten der Firma Deges, um eine Verkehrszeichenbrücke und die entsprechende Beschilderung anzubringen. Eine Verkehrszeichenbrücke diene als Trägersystem für die wegweisende Beschilderung auf Bundesstraßen oder Autobahnen.