Noch ist es lediglich ein Rohbau, dessen Grundriss und großen Fensteröffnungen jedoch schon helle, schöne Räume erwarten lassen. Im nächsten Jahr soll das neue Gebäude mit der Hausnummer 13 in der Paulinenstraße zehn junge Menschen beherbergen, die vom Verein Pauline 13 betreut werden. Das hier geplante Projekt hat Modellcharakter und ist bisher einzigartig, denn was eigentlich sinnvoll klingt, wird durch die aktuell noch gültige Gesetzeslage verkompliziert: die nahtlose Weiterbetreuung von Menschen mit psychischen Erkrankungen vom Jugend- bis ins Erwachsenenalter.

An der Stelle des 2017 abgebrannten Hauses entsteht das Projekt „Wilde 13“, ein Gebäude für eine zehnköpfige Wohngruppe junger Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren. | Bild: Lena Reiner

„Mit 18 Jahren folgt ein Beziehungsabbruch“, erklärt Vereinsgeschäftsführer Martin Schumacher. Die bisherige Betreuung nach der Jugendhilfe sei dann nicht mehr möglich. Bei Volljährigen finde ein anderes Gesetz Anwendung und es sei dann auch der Wechsel in eine andere Einrichtung oder zu anderen Betreuern notwendig: „So ein Abbruch und Wechsel der Bezugspersonen ist auch nicht gesund.“ In Ausnahmen sei eine Verlängerung der Betreuung im Heranwachsendenalter – bis 21 Jahre – möglich, der Regelfall sehe das allerdings nicht vor und in jedem Fall handle es sich um einen Zusatzaufwand.

Martin Schumacher, Geschäftsführer des Vereins Pauline 13: „Das, was wir hier machen, hat Modellcharakter, ist tatsächlich etwas Innovatives: Wir schließen damit eine Versorgungslücke, die sich durch die Gesetzeslage für junge Erwachsene ergibt.“ | Bild: Lena Reiner

Kurz vor Erreichen der Volljährigkeit entsteht eine Versorgungslücke

„Ganz schwierig wird es, wenn jemand erst mit siebzehneinhalb Jahren einen Betreuungsbedarf hat, denn dann beginnt das Jugendamt gar nicht erst zu arbeiten, weil der zu Betreuende ja bald nicht mehr in dessen Zuständigkeitsbereich fällt“, schildert Schumacher. Die Erwachsenenangebote seien allerdings noch nicht geeignet und so entstehe regelrecht eine Versorgungslücke für Jugendliche kurz vor Eintritt ihrer Volljährigkeit oder eben beim Wechsel von der Jugend- in die Erwachsenenhilfe. „Normalerweise folgt dann ein Wechsel der Bezugsperson, auch wenn die Betreuung grundsätzlich fortgesetzt wird“, erklärt er.

„Gerade junge Menschen mit einem Betreuungsbedarf aufgrund einer psychischen Erkrankung fällt es sowieso oft schwer, Vertrauen zu fassen. Es ist also fatal, wenn dieses Vertrauensverhältnis dann schlichtweg abgebrochen wird, nur, weil sie volljährig werden“, sagt Schumacher. Meist seien junge Menschen mit Betreuungsbedarf mit 18 Jahren nicht so weit entwickelt, wie der Gesetzgeber es voraussetze: „Sie brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit, bis sie selbstständig leben können.“ Denn das sei letztlich das Ziel: dass sich psychische Krankheiten gar nicht erst „chronifizierten“ – also verstetigen – sondern vielmehr durch die Angebote des Vereins ein selbstständiges Leben ermöglicht werde.

Modellprojekt soll zeigen, wie es ohne Beziehungsabbruch klappt

Mit der Wohngruppe „Wilde 13“ möchte der Verein modellhaft aufzeigen, wie dieses Problem gelöst werden könnte. „Es kommt zu keinem Beziehungsabbruch mehr, da die Jugendlichen vom und im selben Umfeld weiter betreut werden können“, erklärt Vereinsgeschäftsführerin Ulrike Amann, die das Konzept federführend ausgearbeitet hat.

Ulrike Amann hat das innovative Konzept federführend ausgearbeitet: „Ich habe früher im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie gearbeitet, heute betreue ich vor allem Jugendliche. Dadurch habe ich oft erlebt, dass es einen Bruch in der Betreuung gibt, wenn die Gesetzesgrundlage mit Volljährigkeit wechselt. Diese Beziehungsabbrüche wollen wir hier verhindern: Der Gesetzeswechsel spielt sich für die Betreuten nur im Hintergrund ab, sie können im selben Betreuungsumfeld bleiben.“ | Bild: Lena Reiner

Motiviert dazu haben sie ihre langjährigen Erfahrungen sowohl in der Erwachsenen- als auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Es ist wichtig, dass es zu keinem Beziehungsabbruch kommt.“ Denn die Entwicklung von jungen Menschen folge nicht der Logik der Gesetzbücher, die einen klaren Unterschied zwischen Erwachsenen und Jugendlichen annähmen – als veränderten sich diese mit 18 Jahren ganz plötzlich.

Der Wechsel zwischen den Sozialgesetzbüchern spiele sich beim Modellprojekt fast unmerklich für die Betreuten ab und sei vor allem im Hintergrund von Bedeutung: „Für die jungen Menschen ist es wenig relevant, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt jemand anders zahlt.“

Pauline 13 hat sich dem Vereinszweck verschrieben, die soziale Psychiatrie im Bodenseekreis zu fördern und bietet gemeindenahe, qualifizierte Beratung, Vermittlung und Begleitung psychisch kranker Menschen und deren Familien im gesamten Bodenseekreis. Der Name „Wilde 13“ bezieht sich zum einen auf die Hausnummer und ist zum anderen inspiriert vom Kinderbuch „Jim Knopf und die Wilde 13“. Träger des Angebots ist der Verein Pauline 13, benannt nach seinem ersten Domizil, der Paulinenstraße 13 in Friedrichshafen. Jenes war im Jahr 2017 abgebrannt . An derselben Stelle entsteht nun der rund 1,8 Millionen Euro teure Neubau, der in der zweiten Jahreshälfte 2022 fertig gestellt werden soll.Pauline 13 hat sich dem Vereinszweck verschrieben, die soziale Psychiatrie im Bodenseekreis zu fördern und bietet gemeindenahe, qualifizierte Beratung, Vermittlung und Begleitung psychisch kranker Menschen und deren Familien im gesamten Bodenseekreis.

Auch wenn sich teilweise die Themen der Betreuung veränderten oder ein Umzug innerhalb des Gebäudes erfolge, blieben die Bezugspersonen durchweg dieselben. „Natürlich dürfen junge Menschen auch weiterhin ausziehen, wenn sie keine Betreuung mehr benötigen: Die Möglichkeit besteht“, führt Amann aus. Doch es gebe nicht mehr die Notwendigkeit, die Einrichtung als Erwachsene zu verlassen. Grundsätzlich könnten in dem Neubau, in dem es zwei Einzelappartements, zwei Dreier- und eine Zweier-Wohngemeinschaft geben wird, Menschen von ihrem 17. bis zum 26. Lebensjahr durchgängig betreut werden: Jugend- und Eingliederungshilfe finden unter demselben Dach Platz. „In den Einzelappartements kann hier vor Ort bereits ein großes Maß an Selbstständigkeit geübt werden“, erklärt sie. Ein Wechsel in diese sei etwa denkbar, wenn jemand volljährig werde.

Sozialminister Manne Lucha, der bis heute offiziell Mitarbeiter des Vereins Pauline 13 und für sein Amt freigestellt ist, erinnert sich beim Richtfest an die Gründungsphase zurück. | Bild: Lena Reiner

Sozialminister Manfred Lucha betonte beim Besuch des Richtfests, wie stolz er als „Berufshäfler“ auf die Stadt sei, die Einrichtungen wie ihr Gemeindepsychiatrisches Zentrum nicht „verhuscht“ irgendwo verstecke, sondern mit großen Lettern versehe. Er erinnerte sich zurück an die Gründungsphase des Vereins Pauline 13, als er noch aktiver Mitarbeiter des Projekts war. Als sie die erste Förderung erhielten, hätten sich 70.000 D-Mark „wie eine Million Euro angefühlt“. Aktuell ist Lucha für sein Ministeramt freigestellt, aber weiterhin Mitarbeiter. Er bedankte sich bei Oberbürgermeister Andreas Brand dafür, „dass in dieser Stadt niemand ausgegrenzt wird und niemand durch den Rost fällt“.