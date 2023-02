Syrische Geflüchtete haben in der Häfler Riedleparkstraße ein Stück ihrer Heimat nach Friedrichshafen gebracht. Die Gerichte werden traditionell zubereitet und bieten sowohl für Fleischliebhaber als auch Vegetarier einiges an Auswahl.

Die Auswahl an vegetarischen Speisen kann sich sehen lassen. Serviert wird mit Besteck oder traditionellem Fladenbrot. | Bild: Lena Reiner

Vier Jahre lang war das Duma lediglich ein Lebensmittelgeschäft, dann zog es in die Riedleparkstraße um und wurde schließlich durch einen Imbiss für arabische Gerichte ergänzt. Im Sommer 2019 war das. Heute befindet sich an derselben Stelle das Mal Alscham – hinter dem neuen Namen verbirgt sich ein ähnliches Konzept. Nur der Anteil des Lokals ist größer geworden, der Lebensmittelverkauf weiter in den Hintergrund gerückt, schildert Bara Nassar stellvertretend für die Geschäftsführer.

Friedrichshafen Neues Outlet soll im März eröffnen Das könnte Sie auch interessieren

Das Mal Alscham wird seit Anfang Februar von Khaldoun Alhumsi geleitet. Zuvor hatte er drei Monate lang gemeinsam mit Nabil Nassar das Geschäft geführt, der zu den ursprünglichen Gründern gehörte. Heute pachtet er Laden und Lokal von ihm und ist damit der alleinige Chef vor Ort.

Gerichte werden in offener Küche zubereitet

Mit Blick in den Laden ist das Konzept einfach zu erfassen: Vorn finden sich die Produkte, die am liebsten gekauft werden. Vor allem Gewürze und Eingemachtes sind das in einer kleinen Regalzeile direkt im Eingangsbereich. Außerdem gibt es eine Frischetheke für Fleisch. Daneben stehen Tische für Gäste, hinten im Geschäft lädt ein weiterer Sitzbereich, dekoriert mit einer Tapete voller Yasminblüten – den Blumen, die in Syrien auch während des Krieges überall geblüht haben –, zum Speisen direkt an der offenen Küche ein. Kalte und warme Vorspeisenteller sowie Grillgerichte werden hier zubereitet.

Die Küche ist offen. | Bild: Lena Reiner

Die Küche ist arabisch – mit syrischem Schwerpunkt. Hummus, Baba Ghanuj (eine Creme aus gegrillten Auberginen), gefüllte Weinblätter und Salate wie Taboulé stehen auf der Speisekarte. Mit gefüllten Teigtaschen und gegrilltem Hackfleischspieß gibt es auch Warmes zur Auswahl. Abrunden kann man seinen Aufenthalt mit einem traditionell servierten arabischen Kaffee.

Friedrichshafen Vom Käse-Profi zum veganen Lieferdienstgründer: Wer hinter Veamo steckt Das könnte Sie auch interessieren

Öffnungszeiten: Das Lokal in der Riedleparkstraße 10 ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet.