Helmut Roth und Mohamad Alrahal sind fest entschlossen, einen neuwertigen Föhn, der kein Lebenszeichen von sich gibt, zu reparieren. Seit 20 Minuten mühen sich die beiden Männer, ihn zu öffnen. „Das ist Absicht“, sagt Mohamad. Der junge Mann macht eine Ausbildung zum Elektriker und ärgert sich darüber, dass die Industrie Geräte produziert, die sich nicht öffnen lassen, ohne dass man dabei Schaden anrichtet. Günter Wolff, der das Reparatur-Café leitet, beobachtet den Trend über die vergangenen fünf Jahre. Doch die meisten Geräte, vom Bügeleisen über Unterhaltungselektronik bis zu Leuchten, Uhren und Nähmaschinen sind zum Wegwerfen zu schade und fordern den Ehrgeiz der 14 Reparateure, die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen, heraus. Selbst wenn ein Ersatzteil nicht mehr lieferbar ist, geben sie nicht auf.

Moritz Seitzer, der die Elektronikschule in Tettnang besucht, sitzt am 3D-Drucker, der dank einer Spende des Landes Baden-Württemberg angeschafft werden konnte. Kürzlich hat er damit ein Scharnier für eine Kaffeemaschine hergestellt. Er hat das kaputte Teil mit der Schieblehre ausgemessen, mit einem CAD-Programm konstruiert und anschließend ausgedruckt. „In 30 Minuten war es fertig“, sagt der junge Mann nicht ohne Stolz.

Werkstatt professionell ausgerüstet

Die Räume im Seniorentreff Haus Sonnenuhr, die die Stadt für die Werkstatt zur Verfügung stellt, sind Dank der Unterstützung verschiedener Firmen professionell ausgerüstet. An den Werkbänken mit insgesamt neun Arbeitsplätzen liegt nicht nur Werkzeug, auch elektronische Messgeräte helfen, komplexe Probleme zu lösen. Laser werden justiert, Leiterbahnen gemessen. Jeder der ehrenamtlichen Reparateure hat sein Spezialgebiet, kommt einer nicht weiter, holt er den Kollegen dazu. Jack Larsen, Helfer der ersten Stunde, repariert am liebsten Nähmaschinen. „Von 96 habe ich 93 wieder zum Laufen gekriegt“, sagt er.

Im Café sitzen Brigitte und Reinhard Thül. Sie haben bei Brigitte Walkam, Vorstandsmitglied des BUND in Friedrichshafen, ihre Personenwage abgegeben und warten bei einer Tasse Kaffee auf das Wunder. „Wir haben das Ding schon ewig“, sagt der Senior. Was eine neue kosten würde? Keine Ahnung, sie wollen ihre alte behalten. Vor Corona durften die Besitzer den Reparateuren in der Werkstatt über die Schulter schauen, um die Scheu vor dem Reparieren zu verlieren.

Hilfe zur Selbsthilfe war das Motto, das die Pandemie vorübergehend zunichte gemacht hat. Thüls haben Glück. Guido Zahn hat eine gebrochene Lötstelle gefunden und in Ordnung gebracht. Die Waage wird umgehend getestet, Thül strahlt und steckt eine kleine Spende in die Kasse, die bei Brigitte Walkam steht und die auch dem BUND zugute kommt.

Pro Termin kämen 20 bis 30 Geräte zur Reparatur, sagt Wolff. 1250 kamen an den beiden Reparaturorten hier und im GPZ, dem Gemeindepsychiatrischen Zentrum, in den fünf Jahren zusammen. Mit einer Erfolgsquote, die sich sehen lassen kann. Beinahe drei Viertel der Geräte konnten den Kunden in funktionsfähigem Zustand zurückgegeben werden. Auch auf Sicherheit wird hier Wert gelegt. Alle Reparateure haben eine Ausbildung zur „elektrisch unterwiesenen Person“ gemacht, um im Anschluss an eine Reparatur das Gerät einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen. So sind auch die Kunden sicher, dass von dem Gerät keine Gefahr ausgeht.

Was dem Föhn fehlte, ließ sich bis 17 Uhr allerdings nicht herausfinden. Trotzdem hatte Helmut Roth und Mohamad Alrahal der Ehrgeiz nicht verlassen. Eine Eigenschaft, für die sich Günter Wolf in der anschließenden bescheidenen Fünfjahresfeier bei seinen ehrenamtlichen Reparateuren bedankte. Auch allen, die das Reparatur-Café mit Sach- und Geldspenden, von Unternehmen über das Stadtwerk bis hin zum Land Baden-Württemberg und der Stadt Friedrichshafen am Leben erhalten, galt sein ausdrücklicher Dank. Monica Kleiner, Betriebsleiterin des Haus Sonnenuhr und Tanja Abele, Beauftragte für Familien und Senioren der Stadt, überreichten ihm eine Torte. Die fünf Kerzen blies er in einem Atemzug aus.