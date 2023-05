Ein Mann, der laut Polizeibericht mit einem schwarzen Rennrad unterwegs war, soll am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in der Ailinger Straße einer 16-Jährigen unsittlich an den Po gefasst haben, als die Jugendliche verkehrsbedingt mit ihrem E-Scooter anhalten musste. Anschließend fuhr der Tatverdächtige in Richtung Karl-Olga-Haus davon.

So wird der Verdächtige beschrieben

Der bislang unbekannte Mann wird als etwa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, sportlich und schlank beschrieben, soll helle Haut, keinen Bart und ein schmales Gesicht haben. Bekleidet war er mit einem weißen Jogginganzug mit grünen Streifen, er trug einen Fahrradhelm sowie eine Sonnenbrille und hatte einen Rucksack dabei. Hinweise an die Kriminalpolizei, Telefon 07541 7010.