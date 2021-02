Oskar, Dolly und ihre Freunde suchen ein neues Zuhause. Vorübergehend sind die sechs Schulpferde des Reit- und Fahrvereins Tettnang in Turnierboxen unter dem Dach der vereinseigenen Reithalle untergebracht – das Stangenlager für die Springstunden wurde provisorisch auf die Zuschauertribüne verlegt.

Doch dies soll nur eine Übergangslösung sein, betont Ralf Osswald, einer der drei Vorsitzenden des Vereins. „Für ein paar Wochen sind die Pferde dort gut untergebracht, es ist aber keine Dauerlösung“, sagt er. Sobald die Wetterlage es zulässt, werden außerdem Paddocks aufgebaut, damit die Pferde täglich an die frische Luft können.

Besitzer der Anlage Gut Moos kündigen Pachtverhältnis

Grund für den Umzug der Schulpferde ist das endende Pachtverhältnis zwischen dem Reit- und Fahrverein und den Besitzern der Anlage Gut Moos. Seit seiner Gründung im Jahr 1967 ist der Verein auf der Anlage in Tettnang beheimatet.

Nun wollen die Töchter der Besitzerin den Stall selbst übernehmen. Eine der Töchter ist Ann-Cathrin Dölzer. Sie erzählt: „Ich habe Pferdemanagement studiert und bin auf die Führung eines Stalls vorbereitet. Meine Schwester hilft mir bei allem.“

Momentan stecken Dölzer und ihre Schwester noch tief in den Planungen für die Anlage. Sicher ist bisher nur, dass aus der jetzigen Anlage ein Aktivstall werden soll. Bei dieser Art der Pferdehaltung leben mehrere Tiere in einer Herde zusammen und können sich auf einer bestimmten Fläche frei bewegen. „Für die jetzigen 24 Einsteller ändert sich nichts. Der Vertrag wird nur auf uns umgeschrieben“, betont Dölzer.

Reitverein möchte Stallungen mit Sattelkammer bauen

Familie Dölzer übernimmt also ab Februar die Stallungen samt Reitplatz, der Reit- und Fahrverein muss weichen. Er verlagert den Betrieb inklusive Reitschule auf das eigene Gelände. Dieser Plan steht bereits seit einigen Monaten, doch derzeit hapert es an der Baugenehmigung.

„Geplant ist eine kleine Stallung mit sechs Boxen neben unserer Reithalle, inklusive Sattelkammer und angrenzender Mistlagerung“, erklärt Ralf Osswald. Das Gelände rund um die Reithalle gehört dem Verein seit vielen Jahren. Die angrenzenden Weideflächen werden künftig gepachtet.

Helena, Theresa, Sarah und Niklas haben Spaß mit Schulpony Dolly. Die Kinder tragen die Kleidung aus der jüngsten Spendenaktion des Reit- und Fahrvereins Tettnang. | Bild: Reit- und Fahrverein Tettnang

Doch der Bau der Stallung ist noch nicht genehmigt. „Uns bleibt nichts anderes, als abzuwarten. Die Stadt Tettnang steht glücklicherweise hinter uns“, sagt Osswald. Seitens der Stadtverwaltung heißt es auf Nachfrage des SÜDKURIER, dass der Verein ein Baugesuch für eine neue Stallanlage als Anbau an die bestehende Reithalle beantragt habe. „Die Abstimmung mit den Fachbehörden findet zurzeit statt“, sagt Judith Maier, Pressesprecherin der Stadt Tettnang.

Für Osswald und die weiteren knapp 300 aktiven Mitglieder des Vereins ist das eine Geduldsprobe – und nicht nur die ausstehende Baugenehmigung ist für die Reiter ein Grund zur Sorge. Auch die fehlenden Einnahmen machen dem Verein zu schaffen.

Schulbetrieb darf wegen Pandemie nicht stattfinden

„Seit Dezember dürfen wir coronabedingt keinen Unterricht mehr mit unseren Schulpferden organisieren“, erklärt Oswald. Etwa 2000 Euro im Monat fehlen dem Verein seitdem. Gerade jetzt wäre dieses Geld dringend nötig.

Denn für den Stallneubau, die neue Zufahrt und den Wasseranschluss muss der Verein rund 75 000 Euro stemmen. Um den Verlust ein wenig zu kompensieren, habe ein Mitglied Anfang Dezember kurzerhand eine Spendenaktion initiiert.

Über die Spendenaktion Die Spendenaktion des Reit- und Fahrvereins Tettnang wurde Anfang Dezember ins Leben gerufen, um die coronabedingten Verluste zu überbrücken und den Schulpferden ein schönes neues Zuhause bauen zu können. Die Aktion dauerte bis vergangene Woche an. Wer gespendet hat, konnte sich als Dankeschön etwas aus der eigenen Kollektion des Vereins aussuchen, zum Beispiel ein T-Shirt, einen Pullover oder einen Schlüsselanhänger.

Etwa 12 000 Euro seien bei der Aktion zusammengekommen. „Damit und zusammen mit den Rücklagen des Vereins sind wir dem Stallneubau schon ein ganzes Stück nähergekommen“, sagt Ralf Osswald. Für die jetzt noch fehlenden Mittel ist nach seinen Angaben bereits ein Kredit beantragt, außerdem stehen für Vereine bei Neubauten Zuschüsse vom Württembergischen Landessportbund (WLSB) bereit.

Mit einem Spendenaufruf im Internet sammelte der Reit- und Fahrverein Geld für die Schulpferde. | Bild: Screenshot: Mona Lippisch

Als wären die Herausforderungen durch den Umzug nicht genug, gab es in den vergangenen Monaten auch einen Streit innerhalb des Vereins, der letztlich damit endete, dass drei Mitglieder aus dem Verein ausgeschlossen wurden.

Eine dieser ehemaligen Vereinsmitglieder ist Konni Ackermann. „Ich war 14 Jahre Mitglied. Erst wurde meine Box gekündigt und dann wurde ich aus dem Verein ausgeschlossen“, berichtet sie.

Doch wie kam es dazu? Nach Angaben von Ackermann sei ein Streit um die Arbeitseinsätze an Sonntagen der Grund für den Ausschluss gewesen. Etwa alle drei Monate sei ein Reiter an der Reihe gewesen, sonntags die Boxen der sechs Schulpferde zu misten. Dies habe in den vergangenen Jahren einwandfrei funktioniert.

Konni Ackermann mit ihrem Pony Tyson. | Bild: Privat

Ackermann und drei weitere Reiter wollten diesem mündlich festgelegten Dienst nicht mehr nachkommen. „Wir haben es viele Jahre lang gemacht, das hat gereicht“, sagt Ackermann.

Für Vereinsvorsitzenden Ralf Osswald sei diese Entscheidung traurig gewesen. Wie er erzählt, sei der Boxenpreis in den vergangenen Jahren nur wegen dieser Eigenleistung der Einsteller auf einem niedrigen Preisniveau geblieben.

„Dann lief alles drunter und drüber. Hätten wir vernünftig miteinander gesprochen, hätten wir uns sicherlich einigen können und eine Lösung gefunden. Doch es wurden Nachrichten verschickt, die gar nicht gehen“, erzählt Osswald.

Deswegen haben er und die weiteren Vorstandsmitglieder entschieden, drei der vier Einsteller die Boxen zu kündigen. „Mit einer Dame haben wir die Sache noch klären können“, sagt Osswald.

Für Konni Ackermann sei die Kündigung ein Schlag ins Gesicht gewesen: „Ich habe natürlich nicht eingesehen, dass wir gehen. Deswegen sind wir geblieben und haben die Boxenmiete weiterhin gezahlt.“ Letzten Endes veranlasste Ralf Osswald gemeinsam mit den weiteren Vereinsvorsitzenden die Räumung der Pferdeboxen mithilfe einer Räumungsklage.

„Die Gerichtstermine sollten im Januar stattfinden, sind aber aus diversen Gründen ausgefallen“, erzählt Osswald. Die Thematik sei nun nicht mehr relevant. Denn ab Februar haben die betroffenen Einsteller neue Boxenverträge mit den neuen Pächtern der Anlage Gut Moos abgeschlossen.