Die Frau war nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Konstanz am Freitagmorgen mit einer Maschine aus Hurghada (Ägypten) am Bodensee-Airport angekommen. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle kam eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Offenburg zum Vorschein. Bereits im Frühjahr 2020 hatte das Amtsgericht Offenburg die Gesuchte wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 1471,77 Euro, heißt es weiter.

Die geforderte Zahlung war sie bislang schuldig geblieben, weshalb nun eine Ersatzfreiheitsstrafe drohte. Diese konnte die Frau laut Bundespolizei abwenden, indem sie mithilfe ihrer Mutter die Gesamtsumme bezahlte. Danach durfte sie ihre Reise fortsetzen.