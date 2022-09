Das Wetter meint es in diesem Jahr nicht gut mit dem Flohmarkt an der Uferpromenade. Sturm direkt zu Beginn und immer wieder Regen macht den Aufenthalt im Freien eher ungemütlich.

Christel und Siegfried Hauch haben das Unwetter und die immer wieder auftretenden Regenschauer überstanden. Am Samstagnachmittag bauen sie dann doch frühzeitig ab. „Wir sind jetzt fix und fertig“, sagt Christel Hauch, „das dürfen Sie ruhig so schreiben.“ Gelohnt habe es sich dennoch und auch während des Abbaus stöbern noch Passanten in dem, was auf den Tischen noch zu finden ist. „Wir machen das jetzt seit 45 Jahren, das heißt, unsere Kinder haben angefangen und wir dann irgendwann übernommen.“ Er ergänzt: „Unser Sohn ist jetzt 53, der damals als Kind auf der Wiese saß, als das hier noch viel kleiner war.“

Christel und Siegfried Hauch haben die Nacht durchgehalten. | Bild: Lena Reiner

Ihre Überraschung dieses Flohmarkts? „Wir haben ein riesiges altes Waffeleisen verkauft; damit hätten wir nicht gerechnet. Es war nie benutzt und dient eigentlich nur zur Deko“, schildert Christel Hauch und Siegfried ergänzt: „Das wog an die 12 Kilo.“ Dann holt er ein kleines rundes Etui hervor, öffnet den Reißverschluss: „Das hier ist unser teuerstes Stück; das haben wir leider nicht verkauft.“ Auf die Frage, ob es sein könne, dass die meisten einfach nicht wüssten, wobei es sich dabei handle, kommt er kurz ins Grübeln und stimmt dann zu: „Vermutlich müsste man es vorführen.“ Bei dem kleinen runden Ding handelt es sich um eine elektrische Spule zum Fischen.

Friede Kley verkauft „von allem etwas“: Das müsse man auf dem Flohmarkt einfach, sagt sie. | Bild: Lena Reiner

Zwischen kleinen Narrenfiguren, altem Geschirr und hübschen Utensilien mehr liegt an Friede Kleys Stand ein einzelner Puppenkopf. Kauft jemand so etwas tatsächlich? „Ach, es gibt Bastler, die kaufen so einen Kopf auch einzeln“, erklärt sie. Auch sie ist schon frühzeitig dabei, abzubauen.

Hat auch was vom Regen abbekommen: dieser einzelne Puppenkopf. | Bild: Lena Reiner

Yvonne Großhardt hat im Vorfeld auf dem Dachboden gestöbert, was sie mit auf den Flohmarkt nehmen könne. Immer wieder sei sie von ihren Kindern gebremst worden. Manche Dinge dürften nicht verkauft werden. „Das ist doch immer nett, wenn die Kinder, die jetzt erwachsen sind, dann auf den Dachboden gehen und in Erinnerungen schwelgen, wenn sie die Sachen sehen“, sagt sie. Letztlich hat sie vor allem Kleidungsstücke und Bücher zum Verkauf mitgenommen; die Bücher gegen den Rat vieler. „Die meinten, Bücher würden heute gar nicht mehr verkauft, aber die sind eigentlich gut weggegangen“, schildert sie.

Yvonne Großhardt kommt aus Eriskirch und hat im Vorfeld lange auf dem Dachboden gestöbert, was von dort verkauft werden kann. | Bild: Lena Reiner

Simone Krafscik wundert sich derweil eher darüber, was nicht verkauft worden sei. Sie lacht und sagt: „Wir haben Regenschirm und Gummistiefel hier, die wollte aber keiner haben.“ Das sei angesichts des schlechten Wetters doch erstaunlich gewesen. Insgesamt sei der Flohmarkt aber – trotz Unwetter – gut verlaufen: „Wir hatten richtig nette Kunden.“ Ihre Kinder hätten auch zwischenzeitlich gegenüber einen kleinen eigenen Stand eröffnet, bis der Regen auch am zweiten Tag des Flohmarkts wieder angefangen habe. Doch immerhin sei ein Sturm wie am Vortag ausgeblieben. „Unseren Stand mussten wir alle zusammen festhalten, damit er nicht wegweht“, erinnert sie sich an den Vorabend.

Simone Krafcsik darf nicht allein aufs Foto: Mit ihren Kindern und denen vom Nachbarstand geht‘s trotz des durchwachsenen Wetters unterhaltsam zu. | Bild: Lena Reiner

Silke Gruber und Patrizia Althaus aus Friedrichshafen sitzen direkt daneben an ihrem Stand. Auch sie sind gut gelaunt und vor allem begeistert vom Zusammenhalt und der Hilfsbereitschaft.

Dieser Hund zieht zwar viele Blicke auf sich, kaufen mag ihn aber niemand. | Bild: Lena Reiner

Potenzielle Kunden seien gestern während des Sturms im Handumdrehen zu Helfern geworden. „Ein Mann, einer der Passanten, hat mir bestimmt eine halbe Stunde lang den Stand und den Schirm festgehalten gestern im Unwetter. Er hatte zwar eine Kapuze auf, aber nass geregnet wurde er trotzdem. Da geht man dann trotz Unwetter nach Hause und denkt so: Es gibt ‚s noch, es gibt noch nette Leut‘ trotz allem, was man so elendig hört“, meint Althaus.

Patrizia Althaus (links) und Silke Gruber sitzen in der anderen Hälfte vom Stand. Die Kinder kommen vom eigenen und vom Nachbarstand. | Bild: Lena Reiner

Während viele Händler bereits abgebaut haben, ziehen Tina Hildebrand und ihr Sohn Timo einen Bollerwagen an die Wiese bei der Freitreppe. Unterwegs seien sie gefragt worden, ob sie abbauten, sagt sie und schmunzelt: „Da habe ich gesagt, nein, wir bauen auf und da haben andere auch beschlossen, jetzt noch gleich die Gelegenheit zu nutzen.“ Die beiden rollen einen Teppich aus und breiten darauf Bücher und Spielsachen zum Verkauf aus.

Tina und Timo Hildebrand kommen zum Aufbau, als fast alle anderen bereits gegangen sind. | Bild: Lena Reiner

„Wir hatten den Wetterradar die ganze Zeit im Blick. Gestern haben wir es gerade so nach Hause geschafft vor dem Unwetter und heute soll es die nächsten zwei Stunden trocken bleiben. Die wollten wir jetzt noch nutzen“, schildert Tina Hildebrand. Die Häflerin ist eine regelmäßige Verkäuferin auf dem Flohmarkt, hat ihn die vergangenen drei Jahre sehr vermisst. „Im Keller wäre noch so viel mehr, das raus müsste“, sagt sie. Da habe sich in dieser Zeit viel gesammelt. Aber einfach zum Verschenken oder gar zum Wegwerfen sei es viel zu schade. „Daher freut es mich umso mehr, dass wir nun zumindest ein bisschen Zeit haben, ein paar der Dinge zu verkaufen“, schließt sie.