Ein 48-jähriger Mann war bei dem Raubüberfall am frühen Morgen des 19. Februars schwer verletzt worden. Durch eine Öffentlichkeitsfahndung erhoffen sich die Ermittler nun weitere Hinweise zu der Tat in der Goethestraße in Friedrichshafen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Überwachungskamera in Tatortnähe kurz vor der Überfall drei Personen aufgenommen. Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen, sei bislang nicht bekannt und aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine der Personen war mit einer auffallend gestreiften Jacke bekleidet.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Friedrichshafen die bislang unbekannte Person auf dem Bild sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Jackenträger geben können, sich unter Telefon 0 75 41/70 10 zu melden.