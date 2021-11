Die Männer sollen den 33-Jährigen laut Polizeibericht zur Herausgabe von Bargeld und seines Smartphones aufgefordert haben. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, habe einer der Angreifer mehrfach mit einem Teleskopschlagstock auf den Geschädigten eingeschlagen, der zweite Unbekannte habe mit einem Elektroschock-Gerät gedroht.

Nachdem das Opfer einen zweistelligen Bargeldbetrag und sein Sony-Mobiltelefon vom Typ „Z2 Compact“ herausgegeben hatte, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten in Richtung Innenstadt, berichtet die Polizei weiter. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt.

So werden die Angreifer beschrieben

Die Tatverdächtigen sind nach der Beschreibung, die der Polizei vorliegt, etwa 1,75 Meter groß und waren am Sonntagabend dunkel gekleidet. Beide trugen dunkle Mund-Nasen-Masken und sprachen akzentfreies Deutsch. Einer der Angreifer hatte ein helle Basecap auf.

Eine umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Nur wenige Momente vor der Tat liefen laut Polizeibericht zwei Jogger, eine Frau und ein Mann mit einem elektronischen Gerät am Arm, an dem 33-Jährigen vorbei. Diese beiden Jogger sowie weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 75 41/70 10 an die Ermittler zu wenden.