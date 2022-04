Für ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen braucht es nach aktueller Gesetzeslage keinen Gegner. Doch ist eine Geschwindigkeitsüberschreitung auch nicht gleich ein Autorennen. Nur: Wie ist die Autofahrt einzustufen, mit der ein 20-Jähriger im November vergangenen Jahres nicht nur die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen hatte? Um diese Frage ging es jüngst am Amtsgericht Tettnang.

Autofahrer fällt in der Eckenerstraße auf

Am 13. November 2021 hatte die Polizei den 20-Jährigen gegen Mitternacht gestoppt, nachdem dieser mit dem 340 PS starken Wagen seines Vaters auf der Eckenerstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts gefahren war. Er sei so schnell an seinem Streifenwagen vorbeigefahren, dass dieser durch den Windzug gewackelt habe, sagte ein Polizeibeamter vor Gericht aus. Er habe hören können, dass der Wagen mit voller Leistung, also mit durchgedrücktem Gaspedal gefahren werde. Mehrere Sekunden sei er mit Tempo 125, Blaulicht und Sirene hinter dem Angeklagten hergefahren, habe aber erst aufschließen können, als der Verfolgte langsamer fuhr.

Bermatingen 17-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei Das könnte Sie auch interessieren

Gegen den jungen Autofahrer erging Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Staatsanwaltschaft forderte im Strafantrag acht Monate Führerscheinentzug und eine Geldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen. Dass der Angeklagte keine Bedenken bezüglich seiner Fahrweise habe, zeige, dass er ungeeignet sei zum Führen von Fahrzeugen, so die Begründung. Zur fraglichen Zeit sei es leicht neblig gewesen, die Straße nass. Der Fahrer habe auf der Verfolgungsstrecke zudem acht Einmündungen und zwei Zebrastreifen passiert, allerdings ohne jemanden direkt zu gefährden.

Der Angeklagte räumte eine zügige Fahrt ein, er sei aber höchstens mit 70 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Zwei Passanten, die sich auf einen Zeugenaufruf hin gemeldet hatten, sagten aus, dass der Wagen so schnell von hinten gekommen sei, dass sich beide verwundert umgedreht hätten. Dann hätten sie den Streifenwagen wenden und die Verfolgung aufnehmen sehen.

Weingarten/Ravensburg Junger Mann muss nach illegalem Autorennen 3000 Euro zahlen Das könnte Sie auch interessieren

„Wo der Renncharakter sein soll, erschließt sich mir nicht“, sagte Strafverteidiger Christian Wulf. „Mein Mandant könnte leicht 200 fahren, wenn er es wollte.“ Es liege folglich nur eine Ordnungswidrigkeit vor, „wenn auch eine nicht unerhebliche“. Notfalls werde man das Urteil anfechten und einen Gutachter hinzuziehen.

„Nicht jeder Verstoß ist gleich ein Autorennen“

„Wir haben es hier mit einer relativ neuen Strafvorschrift zu tun“, sagte Richter Peter Pahnke, „und nicht jeder Verstoß ist gleich ein Autorennen.“ Nach alter Lesart hätte es sich schon um eine Verkehrsordnungswidrigkeit gehandelt, sagte der Richter und entschied sich, den üblichen Geschwindigkeitsabschlag abzuziehen und ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu verhängen. Die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte. Ob die Staatsanwaltschaft das Urteil akzeptieren wird, blieb zunächst offen.