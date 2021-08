Friedrichshafen vor 1 Stunde

Randalierende Frau sorgt binnen weniger Stunden für drei Polizeieinsätze

Insgesamt drei Mal mussten Polizeibeamte am Samstagabend aufgrund einer 26-Jährigen im Häfler Stadtgarten tätig werden. Die Frau, die sich nach Polizeiangaben offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde letztlich in ein Fachkrankenhaus gebracht.