Die Pedelec-Fahrerin war auf dem Geh- und Radweg in der Meersburger Straße in Fischbach unterwegs. Dabei stieß sie mit einem Paketboten zusammen, der gerade dabei war, Päckchen auszuliefern und hinter seinem Auto hervortrat. Laut Polizeibericht geriet die 48-Jährige durch den Zusammenstoß auf die Straße, auf der ihre eine 35-jährige Autofahrerin aus Richtung Immenstaad entgegen kam. Dabei stieß sie mit der rechten Fahrzeugfront zusammen – fiel und verletzte sich schwer am Kopf.

Die Rettungskräfte brachten sie umgehend in Klinikum Friedrichshafen, von wo aus sie aber aufgrund einer Hirnblutung und der damit verbundenen Notoperation in die Oberschwaben-Klinik nach Ravensburg verlegt wurde.

Der Paketbote habe sich, so die Polizei, zunächst vom Unfallort entfernt, sei dann aber doch noch zurückgekommen. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht am Unterarm. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von 550 Euro.