Eine 42-jährige Autofahrerin wollte von einer Nebenstraße in die Teuringer Straße einfahren und übersah laut Polizei dabei den vorfahrtsberechtigten Radler, der den Fahrradweg entlang der Teuringer Straße in stadtauswärtige Richtung befuhr. Durch die folgende Kollision stürzte der Fahrradfahrer über die Motorhaube des Wagens zu Boden. Obwohl der 73-Jährige zur Unfallzeit einen Fahrradhelm getragen habe, zog er sich lebensgefährliche, teils innere Kopfverletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Rahmen des Fahrrads brach durch die Wucht des Aufpralls. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.