Friedrichshafen vor 8 Stunden

Quiz für echte Häfler: Wir zeigen Ihnen nur den kleinen Zeppelin – erraten Sie das Thema der Karikatur?

Jede Woche taucht der kleine Zeppelin in der SÜDKURIER-Karikatur von Stefan Roth auf. Wir haben das Luftschiff aus den Zeichnungen ausgeschnitten – und Sie dürfen raten: Was war das Thema? Erinnern Sie sich an die Hintergründe all dieser Erlebnisse des kleinen Zeppelins? Zugegeben: Zwischen Karikatur und Kontext können mitunter ein paar Ecken liegen. Wir wünschen Ihnen dennoch viel Spaß mit unserem Quiz!