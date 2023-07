Als Transe, Tunte, Schwuchtel oder Mannweib müssen sich queere Menschen immer wieder bezeichnen lassen. Sonst oft im Verborgenen, zeigten sie am Samstag beim Christopher Street Day (CSD) in Friedrichshafen mit zahlreichen Unterstützern die Regenbogenflagge. Rund 300 Leute haben sich auf dem Franziskusplatz zur CSD-Demo versammelt, die in diesem Jahr unter dem Motto „Wir lieben, wir leiden, wir existieren: Queere Jugend schützen!“ stand.

Dabei durfte man sich von dem Bild nicht täuschen lassen, das die teils bunt kostümierten Menschen boten. Handelt es sich doch beim CSD nicht um eine Spaßveranstaltung, sondern um die Erinnerung an den Stonewall-Aufstand im Jahr 1969 in New York gegen Polizeiwillkür gegen die LGBTIQ–Szene. „Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben sind viele Jugendliche gefährdet“, weiß Jona Gold, der sich selbst als Obertunte bezeichnet und inzwischen in Berlin lebt. Als queere Person sei es in Friedrichshafen nicht möglich, mit dem Mensch, den man liebe, die Uferpromenade entlang zu gehen. „Trans gibt es einfach nicht“, so Jona Gold.

Durch die Innenstadt bis zur Musikmuschel an der Uferpromenade zog sich die Parade, die von einem Wagen angeführt wurde. „Dieser Tag erinnert uns daran, wie weit wir gekommen sind, aber auch wie viel Engagement noch vor uns liegt, um eine Welt zu schaffen, in der jede Person unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität frei und gleichberechtigt leben kann“, sagte Veronika Wäscher-Göggerle, Frauenbeauftragte des Bodenseekreises, bei den Kundgebungen in der Musikmuschel. Der CSD sei eine Zeit der Sichtbarmachung, des Aktivismus und des Feierns unserer Identitäten.