Friedrichshafen vor 5 Stunden

Pünktlich zu Halloween wird in den Clubs wieder gefeiert: Warum die Partynacht in Friedrichshafen dennoch anders lief als in den Jahren zuvor

Endlich wieder Partys: Dank 2G-Regel ist Feiern für nachweislich gegen Corona Geimpfte und Genesene sogar ohne Maske und Abstand möglich. Überall beste Stimmung also? Nicht ganz, wie ein Streifzug durch das Nachtleben in Friedrichshafen an Halloween zeigt.