Friedrichshafen/Immenstaad vor 6 Stunden

Public Viewing mit Abstand: Hier können Fans die Fußball-EM live und in Gesellschaft erleben

Wer Tore in Gesellschaft bejubeln und Niederlagen gemeinsam betrauern will, kann die Spiele der Fußball-EM in verschiedenen Lokalen verfolgen. Trotz aller Fußballbegeisterung müssen auch hier die geltenden Corona-Regeln eingehalten werden. Ein großes Public Viewing gibt es nicht, aber manche Gastronomen stellen Leinwände oder mehrere Fernseher auf. Wir haben die Möglichkeiten in Friedrichshafen und Immenstaad zusammengetragen.