Zamzam – so heißt der Brunnen mitten im Hof der Großen Moschee in Mekka. Dorthin pilgern jährlich Millionen Muslime. Das Wasser seiner Quelle soll dem Paradies entspringen und heilende Wirkung haben. Auch in Friedrichshafen gibt es einen Zamzam. Allerdings handelt es sich hier nicht um einen Brunnen, sondern um einen internationalen Supermarkt.

Seit wann gibt es das Geschäft?

In dem kleinen Laden in der Schanzstraße 16 finden sich Produkte aus Asien, Afrika und dem Mittleren Osten. Faisal Khan betreibt mit seinem Bruder das indisch-pakistanische Restaurant Tandoori Palace nebenan. Die Familie stammt aus Pakistan.

Im Oktober 2020 haben sie dann das Zam Zam in der Fußgängerzone eröffnet. Zuvor befand sich in dem Gebäude ein Waffenfachgeschäft. „Viele Gäste im Restaurant haben immer gefragt, woher ich die Gewürze und Zutaten bekomme“, erzählt Khan. So sei die Idee eines eigenen Lebensmittelgeschäfts entstanden.

Friedrichshafen bietet eine Vielfalt an internationalen Geschäften. Im Rahmen der kleinen Serie „Weltweit shoppen – ganz lokal“ besucht der SÜDKURIER einige Läden vor Ort und findet heraus, was es dort zu kaufen gibt.

Das Zam Zam ist in der Schanzstraße in Friedrichshafen zu finden. | Bild: Benjamin Schmidt

Was gibt es zu kaufen?

Seither verkauft Khan Produkte aus aller Welt. Ob Pakistan, Indien, Iran oder Afghanistan – aus jedem dieser Länder ist etwas dabei. Mit der Zeit habe er das Sortiment um asiatische Lebensmittel aus Vietnam, China und Thailand erweitert. Mittlerweile hat jedes Land ein eigenes Regal.

Asiatische Instantnudeln, Sojasoße, afrikanischer Fufu, tiefgefrorener Fisch sowie Getränke und Süßigkeiten hat Feisal Khan in seinem Sortiment. Dazu kommen Grundnahrungsmittel wie Reis und Nudeln in großen Mengen. In einem der Regale stapeln sich kleine Tüten mit Kräutern und Gewürzen wie Safran, Kardamom, Curry und Kreuzkümmel.

Neben abgepackten Lebensmitteln gibt es auch Obst und Gemüse zu kaufen. Gerade im Sommer kommen frische Kokosnüsse oder süße Honigmangos aus Pakistan bei den Kunden gut an. „Manchmal kommen Leute extra deshalb hier her“, erzählt er. Auch Kochbananen, Maniokwurzeln und Jackfruit seien sehr beliebt.

Was sind die Herausforderungen?

Einmal die Woche bekommt Khan neue Ware, meistens montags. Aber es sei schwieriger geworden, die Lebensmittel zu beziehen. „Die Lieferkosten sind sehr teuer“, sagt er, „mittlerweile zahle ich dreimal so viel.“ Als Konsequenz musste er auch die Preise im Laden erhöhen: „Aber ich schaue, dass es nicht zu teuer wird.“