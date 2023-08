Eine ganze Kühltheke voller Fleisch- und Wurstspezialitäten: Doktorskaya etwa, eine Art Fleischwurst, Schweinebauch mit Pflaumengeschmack oder geräucherte Schweineohren. Im Genuss Expert in der Faberstraße 15 haben Fleischesser eine große Auswahl.

Seit wann gibt es das Geschäft?

Alexander Schumacher, selbst Russlanddeutscher, hat das Geschäft für osteuropäische Waren im April eröffnet. Ältere Menschen finden hier teilweise Lebensmittel, die sie noch von früher kennen, etwa Pferdewurst, sagt der Inhaber.

Das Geschäft Genuss Expert liegt in der Faberstraße. | Bild: Simon Conrads

Bislang laufe es noch etwas schleppend. Das liege aber nicht am Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, meint Schumacher. „Ein neuer Standort braucht immer etwas Zeit.“ Er betreibt ebenfalls einen Laden in Ulm. Mit seinen beiden Geschäften gehört er zur Supermarktkette Hozain. Die russischen und osteuropäischen Lebensmittel, die er verkauft, seien gar nicht so weit von den deutschen Gewohnheiten entfernt. „Die Leute sollen sich einfach trauen“, sagt Schumacher. Und: „Die Kunden, die schon mal da waren, kommen wieder.“ Viele Osteuropäer würden die Produkte in seinem Geschäft kennen, neben russischen gibt es auch explizit rumänische und polnische Waren. In den Laden in Ulm kämen auch viele Geflüchtete aus der Ukraine zum Einkaufen.

Weltweit shoppen, ganz lokal Friedrichshafen bietet eine Vielfalt an internationalen Geschäften. Im Rahmen der kleinen Serie „Weltweit shoppen – ganz lokal“ besucht der SÜDKURIER einige Läden vor Ort und findet heraus, was es dort zu kaufen gibt.

Was gibt es zu kaufen?

Schumacher führt den SÜDKURIER durch seinen Laden, zunächst eben zur Kühltheke mit den zahlreichen Fleischprodukten. „Es gibt keine Aufschnitte“, sagt der Ladeninhaber. Das Fleisch wird entweder als Wurst oder am Stück angeboten, vieles geräuchert, teilweise mit interessanten Aromen – etwa Kirsche – verfeinert. In Russland und Osteuropa werde das Fleisch als Beilage gegessen, erklärt Schuhmacher.

In Kühltruhen gibt es außerdem eine große Auswahl an Pelmeni, also gefüllten Teigtaschen, die Tortellini ähneln. „Auch Kinder mögen das“, sagt der Inhaber. Neben Pelmeni, die mit Fleisch gefüllt sind, gibt es auch süße mit Beerenfüllung. Im Regal gegenüber stehen zahlreiche Gläser, darin eingelegtes Gemüse, unter anderem Auberginen mit Pflaumen. Außerdem gibt es eine Fischtheke, eine große Spirituosenauswahl und einen Kühlschrank voller Kwas, einem in Russland verbreiteten Malztrunk.

Was sind die Herausforderungen?

Wegen der Sanktionen gegen Russland komme ein Großteil der Ware aktuell aus umliegenden Ländern, etwa Georgien oder der Ukraine, sagt Schumacher. Damit er bei dem noch geringen Kundenverkehr abends nicht zu viel wegschmeißen muss, hat er aktuell noch nicht viel frisches Gemüse im Angebot. Auch die Bäckereitheke am Eingang des Geschäfts ist noch leer. Er könnte sich vorstellen, sie an eine Bäckereikette zu vermieten, sagt er.

Und was empfiehlt Alexander Schumacher Menschen, die sich mit russischen und osteuropäischen Lebensmitteln nicht auskennen? „Querbeet probieren.“