Wer in Friedrichshafen asiatisch kochen möchte, kommt an dem Geschäft Asia Tri/Anh in der Ailinger Straße nicht vorbei. Hier kaufen sowohl Asiaten aus Thailand, Vietnam und von den Philippinen als auch Einheimische, die im Urlaub auf den Geschmack der asiatischen Küche gekommen sind.

Im Asia Tri/Anh erwartet die Kunden eine Auswahl von mehr als 2000 Artikeln für die asiatische Küche. | Bild: Claudia Wörner

Seit wann gibt es das Geschäft?

Vor über 30 Jahren wurde das Lebensmittelgeschäft unter dem Namen Asia Quach eröffnet. Vor knapp vier Jahren hat Nhut Tri Huynh zusammen mit seiner Frau Thi Ngoc Anh Le das Geschäft übernommen. Zunächst wollten die neuen Inhaber weiter auf den eingeführten Namen setzen. „Wir entschieden uns dann aber doch dafür, mit unseren Namen Tri und Anh umzufirmieren“, berichtet der neue Inhaber. „Ansonsten haben wir am Angebot und am Konzept nichts verändert.“

Weltweit shoppen, ganz lokal Friedrichshafen bietet eine Vielfalt an internationalen Geschäften. Im Rahmen der kleinen Serie „Weltweit shoppen – ganz lokal“ besucht der SÜDKURIER einige Läden vor Ort und findet heraus, was es dort zu kaufen gibt.

Friedrichshafen Weltweit shoppen – ganz lokal: Hier gibt‘s alle Folgen im Überblick Das könnte Sie auch interessieren

Was gibt es zu kaufen?

Mehr als 2000 verschiedene Artikel finden sich in den Regalen, Kühlschränken und Tiefkühltruhen von Asia Tri/Anh. Das Angebot erstreckt sich von unterschiedlichen Reissorten, die sowohl in kleinen Mengen als auch in Säcken vorrätig sind, über eine große Auswahl an Instant-Nudeln, Currypasten, Kokosmilch mit unterschiedlichem Fettgehalt, Reisnudeln, Bambussprossen, Obstkonserven und natürlich Saucen aller Art. „Jugendliche kaufen bei uns vor allem die Instantnudeln, die sie von TikTok kennen“, erzählt Nhut Tri Huynh. „Hier müssen wir die Abgabe sogar begrenzen.“

Reis gehört zu fast jedem asiatischen Gericht: Vor vier Jahren haben Nhut Tri Huynh und seine Frau das Geschäft Asia Tri/Anh übernommen. | Bild: Claudia Wörner

In erster Linie beziehe er seine Ware über den Großhandel in den Niederlanden. „So sind wir mit unseren Preisen konkurrenzfähig.“ Öl, Kaffee, Wein, Kokosgetränke, Bier und sogar Geschenkartikel aus Asien finden sich in den Regalen. In der Regel montags werden die frischen Kräuter wie Thai-Basilikum und Koriander geliefert. Fisch, Rinder- Schweinebällchen, Frühlingsrollen, Garnelen, große Krabben, Hühnerfüße und Tintenfisch sind in der Kühltruhe. „Bei Fragen zur Zubereitung oder zu Rezepten sind wir gern behilflich“, sagt Thi Ngoc Anh Le.

Saucen aller Art für die asiatische Küche bietet das Lebensmittelgeschäft Asia Tri/Anh in Friedrichshafen. | Bild: Claudia Wörner

Was sind die Herausforderungen?

Mit der Übernahme des Geschäfts sei für Tri und Anh ein Traum in Erfüllung gegangen. „Es steckt sehr viel Arbeit dahinter, aber wir sind zufrieden, dass wir unseren Kunden das anbieten können, was sie möchten“, sind sie sich einig. Stark betroffen gewesen seien sie in der Corona-Zeit und auch jetzt gebe es aufgrund von Naturkatastrophen immer wieder Probleme mit den Lieferungen. „Das schlägt sich auf die Preise nieder und wir müssen gut kalkulieren“, sagt Nhut Tri Huynh.