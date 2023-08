„Traditional Romanesc“ ist Rumänisch und heißt so viel wie „traditionell rumänisch“. Rumänien ist ein südosteuropäisches Land und gehört zu den Balkanländern. Dieser Einfluss macht sich in der rumänischen Küche bemerkbar.

Seit wann gibt es das Geschäft?

Larisa und Catalin Costache haben ihr kleines Geschäft in der Ailinger Straße 49, wo zuvor ein Reisebüro war, erst im August 2022 eröffnet. Aus einem simplen Grund, wie Larisa Costache erzählt: „Früher gab es mal einen Laden in Ravensburg. Da der aber geschlossen hat und es in der Nähe keine Produkte aus unserem Heimatland gab, die wir sehr vermissten, haben wir beschlossen, einfach selbst einen Laden aufzumachen.“

Ihr Geschäft sei das einzige im Umkreis von etwa 100 Kilometern, wo man Produkte aus Rumänien kaufen kann. Dementsprechend ziehe das auch einige Kunden bis aus Österreich und der Schweiz an.

Weltweit shoppen, ganz lokal Friedrichshafen bietet eine Vielfalt an internationalen Geschäften. Im Rahmen der kleinen Serie „Weltweit shoppen – ganz lokal“ besucht der SÜDKURIER einige Läden vor Ort und findet heraus, was es dort zu kaufen gibt.

Was gibt es zu kaufen?

Was das Besondere an Produkten ist, die in Rumänien hergestellt wurden? „Man kann die Wurst oder Süßigkeiten natürlich auch im Supermarkt kaufen, aber die Sachen aus Rumänien schmecken immer ein bisschen anders“, sagt Larisa Costache. Im Regal Grundnahrungsmittel wie Getreideprodukte, Bohnen und landestypische Backwaren, Süßigkeiten und Chips.

Der kleine Laden befindet sich in der Ailinger Straße – direkt neben dem Ailinger Hof. Parkplätze gibt es nur wenige. | Bild: Bettina Gritz

Auffällig sind die vielen Konserven im Glas und in der Dose. Zum Beispiel gibt es mit Kraut gefüllte, eingemachte Tomatenpaprika oder fleischhaltige und vegetarische Brotaufstriche. Rumänische Weine, gekühlte Getränke, frische Kuchen, frischer Käse wie „Burduf“, Fleisch- und Wurstspezialitäten aus dem Kühlschrank ergänzen das Sortiment. Es werden auch „Urechi“ – geräucherte Schweineohren in Vakuumverpackung -, Cevapcici, eine traditionelle Presswurst, „Ciorba“ – saure Suppe in der Dose – und „Bors“ verkauft – eine fermentierte Flüssigkeit, die gerne zum Würzen von Suppen verwendet wird.

Friedrichshafen Produkte aus aller Welt: Hier werden Liebhaber türkischer und arabischer Küche fündig Das könnte Sie auch interessieren

Was sind die Herausforderungen?

Jeden Donnerstag fährt Catalin Costache mehrere hundert Kilometer weit nach Nürnberg. Dort holt er aus einem großen Lager alles, was er in seinem Laden verkaufen möchte. Dafür muss er sich jeweils einen Tag von seiner hauptberuflichen Tätigkeit freinehmen. Er ist selbstständig und arbeitet im Trockenbau. Und da auch Gemüse und Obst zum Sortiment gehören, gibt es das nur einmal in der Woche frisch zu kaufen – ab Freitag.