Friedrichshafen vor 3 Stunden

Polizisten nehmen Einbrecher auf frischer Tat fest

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen 42-jährigen Mann bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Friedrichstraße festgenommen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.