Nach dem verstärkten Auftreten der Poser- und Tunerszene in Friedrichshafen in jüngster Zeit ist die Polizei am Freitag und Samstag nachts verstärkt zu Kontrollen unterwegs gewesen. Vor allem den Hinteren Hafen, das Bodenseecenter und die Messe hatten die Beamten im Blick.

In der Nacht zum Freitag waren zwölf Beamte im Einsatz, wie es im Polizeibericht heißt. Sie trafen am Hinteren Hafen und am Bodenseecenter jeweils auf etwa 30 Fahrzeugen. An beiden Orten seien Menschen in Kleingruppen mit ausreichendem Abstand zusammengestanden und hätten sich unterhalten. Hier habe es keine Beanstandungen gegeben.

Bei Verkehrskontrollen etwa 30 Autos überprüft

Bei den Verkehrskontrollen wurden etwa 30 Fahrzeuge und 40 Personen, die der Tuner- und Poserszene zuzuordnen waren, kontrolliert. Vier Fahrzeuge wurden stillgelegt und aus dem Verkehr gezogen. Die Fahrzeuge waren baulich so verändert worden, dass ihre Betriebserlaubnis erloschen war.

In der Nacht zum Sonntag habe die Polizei bei ihren Kontrollen vereinzelt Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften festgestellt, die alle beiden Bußgeldbehörden angezeigt werden.

Fahrer am Hinteren Hafen kooperativ

Kurz nach Mitternacht gingen die Beamten Hinweisen von Passanten nach und trafen am Parkplatz Hinterer Hafen auf etwa 35 szenetypische Fahrzeuge und deren Halter. Die anwesenden Personen seien insgesamt kooperativ gewesen. Von den Beamten ermahnt, die Nachtruhe einzuhalten, hätten sie sich einsichtig gezeigt. Nur einer der Anwesenden sei uneinsichtig gewesen, gegen ihn habe die Polizei einen Platzverweis ausgesprochen. Der Betreffende habe diesen Verweis umgehend befolgt.