Friedrichshafen vor 4 Stunden

Polizeibeamte nehmen Exhibitionist fest

Polizeibeamte haben einen mutmaßlichen Exhibitionisten am Freitagnachmittag in der Nähe des Friedrichshafener Strandbades festgenommen. Der Mann hatte laut Polizeibericht in einem Gebüsch masturbiert und flüchtete zunächst.