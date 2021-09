Den Anfang machte nach Angaben der Polizei ein 48-jähriger Mann, den die Beamten gegen 23.30 Uhr in der Aistegstraße kontrollierten. Gegen 3.30 Uhr kontrollierten die Polizisten in der Eckener Straße einen 18-Jährigen und einen 19-Jährigen. Zur selben Zeit fuhr eine 21-jährige junge Frau auf dem Gehweg in der Friedrichstraße, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Die Ergebnisse der Atemalkoholtests lagen laut Polizeimitteilung weit über dem Erlaubten, sodass sich alle einer Blutentnahme unterziehen mussten. Bestätigt sich der Verdacht, haben die Fahrradfahrer mit einer nicht unerheblichen Geldstrafe zu rechnen.