Am Dienstagmittag ist es nach Information der Polizei Ravensburg zu einem größeren Einsatz in Friedrichshafen gekommen. Eine psychisch auffällige Frau soll Personen in einem Haus in der Friedrichsstraße bedroht haben. Es gab zudem den Verdacht, sie führe eine Waffe bei sich – dies bestätigte sich letztlich nicht. Die Frau wurde in eine Fachklinik gebracht.

