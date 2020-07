Mutwillig in Gefahr begeben hat sich eine Gruppe Jugendlicher, die am frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr auf einem Baugerüst in der Raderacher Straße zu Gange war. Wie die Polizei berichtet, waren die Jugendlichen einem Anwohner aufgefallen, der die Polizei verständigte.

Die Beamten holten die vier Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren herunter und überstellten sie an ihre Erziehungsberechtigten. Derzeit wird geprüft, ob zusätzlich ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet wird.