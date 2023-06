Die Friedrichstraße nimmt weiter Gestalt an: Neun Podeste werden entlang der Straße gebaut, die derzeit im Rahmen umfangreicher Bauarbeiten komplett neu gestaltet wird. Die Podeste sollen später beispielsweise für Bewirtung oder Pflanzen dienen – dies sei mit den Geschäftsinhabern an der Straße abgestimmt worden, teilt die Stadt mit. Wie sie weiter schreibt, liegen die Bauarbeiten im Zeitplan, das heißt: Voraussichtlich Ende Juni soll die Straße wieder für den Verkehr geöffnet werden.

Je nach Nutzung verschiedene Einbauten

Aktuell werden die ersten Podeste montiert, bei einigen liegt bereits der Plattenbelag. Unter den Podesten werden Drainagematten eingebracht und zum Bordstein hin Transportleitungen gelegt, um das Oberflächenwasser zu den Straßenabläufen zu leiten. Im Anschluss wird die Konstruktion mit Splitt aufgefüllt und die Platten werden auf gleicher Höhe und passend zu den Gehwegplatten gelegt. Zum Abschluss werden je nach Nutzung verschiedene Einbauten montiert und bei Bedarf ein Geländer zur Straße hin angebracht.

Markierungsarbeiten und Farbbeläge folgen

Sobald alle Podeste stehen, folgen die restlichen Markierungsarbeiten und zum Schluss die Farbbeläge, etwa im Bereich vor dem Stadtbahnhof und zwischen den neuen Podesten.

Straße weiter für Durchfahrt gesperrt

Bis zum Abschluss der Arbeiten dürfen nur Busse und Berechtigte die Friedrichstraße nutzen. Für alle anderen gelten weiterhin die beschilderten Umleitungen. Berechtigt sind etwa Anwohner mit Berechtigungsausweis, Busse und Lieferverkehr. An den Zufahrten zum Baustellenbereich werden Sicherungsposten die Berechtigung regelmäßig kontrollieren.

Umleitungen zu Parkhäusern ausgeschildert

Das Parkhaus am See kann aus Richtung Lindau über die Eckenerstraße und östliche Friedrichstraße angefahren werden. Das Graf-Zeppelin-Haus ist ohne Umleitungen von Westen her anfahrbar. An dem neuen Mini-Kreisel beim Graf-Zeppelin-Haus sind während der Markierungsarbeiten und der Arbeiten an der Mittelinsel kurzzeitig und stundenweise Sperrungen möglich.